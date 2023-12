GTA 6, il trailer: abbiamo una data ufficiale

Ancora pochi giorni e assisteremo (finalmente) alla pubblicazione del primo trailer di GTA 6. La conferma è appena giunta, direttamente dal sito e dai profili ufficiali di Rockstar Games, che ha fissato in martedì 5 dicembre la data del lancio. Più precisamente, andrà online alle 9:00 ET, quando da noi saranno le 15:00.

Il primo trailer di GTA 6 ha una data di uscita

Sarà l’occasione utile per saperne di più in merito a Grand Theft Auto VI, progetto in cantiere ormai da lungo tempo e protagonista di un disastroso leak negli anni scorsi. Arriveranno con tutta probabilità anche in primi indizi sull’uscita, chissà se già nel corso del 2024 o più avanti.

L’immagine scelta per annunciare il lancio del trailer disegna le sagome di palme e gabbiani su uno sfondo con i colori del tramonto. È certamente un suggerimento sull’ambientazione del gioco.

Al momento, solo supposizioni anche in tema di gameplay. Si è parlato dell’introduzione di un personaggio femminile tra quelli giocabili e persino di un bambino, ma ovviamente senza conferme ufficiali. L’approccio dovrebbe essere lo stesso di sempre: una vasta mappa da esplorare in modalità open world, le missioni della campagna principale tenute insieme da una storia e numerose sfide multiplayer che diventeranno il cuore pulsante dell’esperienza negli anni a venire.

Siamo certi che il lavoro di Rockstar si sia concentrato per sfruttare al meglio le potenzialità delle piattaforme next-gen (PS5, Xbox Series X e le configurazioni PC più avanzate), dunque è lecito attendersi un comparto grafico evoluto.