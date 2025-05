Elon Musk furioso, Tesla vuole rimuoverlo come CEO?

Per Tesla il 2025 doveva essere l’anno della consacrazione… ma sta andando tutto storto. E ora si trova a fare i conti con una realtà ben diversa: risultati finanziari in picchiata, la reputazione in bilico e un CEO, Elon Musk, sempre più contestato.

Secondo il Wall Street Journal il consiglio d’amministrazione starebbe cercando di rimpiazzare Musk. Non ufficialmente, certo, ma la caccia al successore sarebbe già iniziata. Fonti anonime hanno spifferato al giornale che non si tratta solo di chiacchiere. Si pensa già al dopo-Elon.

La risposta di Musk – com’era prevedibile – non si è fatta attendere. Su X ha accusato pubblicamente il Wall Street Journal di aver diffuso un articolo “deliberatamente falso“, criticando il giornale per non aver riportato chiaramente la smentita ufficiale del consiglio d’amministrazione di Tesla.

Nel tentativo di placare le tensioni, Robyn Denholm, presidente del consiglio di amministrazione di Tesla, è intervenuta con toni più istituzionali. Ha espresso pieno supporto a Musk e ha confermato la fiducia nel suo ruolo guida all’interno dell’azienda.

Earlier today, there was a media report erroneously claiming that the Tesla Board had contacted recruitment firms to initiate a CEO search at the company.

This is absolutely false (and this was communicated to the media before the report was published).

The CEO of Tesla is…

— Tesla (@Tesla) May 1, 2025