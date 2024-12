xAI rilascia nuova versione di Grok-2 per tutti

xAI ha annunciato ieri sera una nuova versione del modello Grok-2 che è tre volte più veloce della versione originaria rilasciata ad agosto. L’accesso è gratuito per tutti gli utenti di X con due limitazioni (non presenti per gli abbonati Premium e Premium+). In alcuni paesi è possibile sfruttare Aurora per la generazione delle immagini.

Tre novità per Grok

L’azienda di Elon Musk afferma che la versione grok-2-1212 è tre volte più veloce della versione grok-2-0813 e offre miglioramenti in accuratezza, capacità di seguire le istruzioni e capacità multilingua. Le prestazioni relative alla capacità di seguire le istruzioni sono simili a quelle di Claude 3.5 Sonnet e superiori a quelle di GPT-4o, o1-mini e o1-preview.

Recentemente sono state lanciate due funzionalità: ricerca web e citazioni. Nel primo caso, Grok recupera le informazioni dai post di X e dalle pagine web. Nelle risposte sono presenti ora i link alle fonti per consentire agli utenti di verificare le informazioni.

Con il lancio del modello Aurora è arrivata anche la funzionalità Draw me (Disegnami in italiano). Utilizzando i dati del profilo, Grok può generare immagini con l’utente (ad esempio “Disegnami con il capello di Babbo Natale“). Nella timeline Home verrà inoltre mostrato un pulsante Grok sui post. Con un clic si potrà chiedere al chatbot di analizzare il contenuto e ottenere informazioni rilevanti.