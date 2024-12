Grok disponibile per tutti (non ancora in Italia)

Come previsto a metà novembre, Grok è disponibile per tutti. Non è più necessario sottoscrivere l’abbonamento Premium. L’accesso gratuito al chatbot è possibile in molti paesi, ma non ancora in Italia. L’azienda di Elon Musk aveva anche svelato per errore un nuovo modello per la generazione delle immagini.

Solo 10 immagini ogni due ore

Grok era finora disponibile esclusivamente agli abbonati Premium (8,54 euro/mese) e Premium+ (17,08 euro/mese). Ora l’accesso al chatbot di xAI è gratuito per quasi tutti gli utenti di X. In base ai post pubblicati sul social network, la versione gratuita non è disponibile in Europa. In Italia viene mostrato il pulsante “Abbonati ora”, dopo aver aperto la pagina di Grok.

L’azienda di Elon Musk ha rimosso Grok-2 mini, quindi l’unico modello offerto è Grok-2. L’uso gratuito permette di inviare fino a 10 messaggi in due ore. È possibile inoltre analizzare fino a tre immagini al giorno. Il modello text-to-image è ancora Flux 1 di Black Forest Lab, ma per errore è stato svelato il nuovo modello Aurora (successivamente rimosso).

Può generare immagini quasi fotorealistiche con poche restrizioni. Diversi utenti hanno condiviso alcune immagini di personaggi pubblici, contenuti grafici violenti e chiare violazioni di copyright, che i chatbot più noti si rifiutano di generare. Non è noto se Aurora è stato sviluppato da terze parti o da xAI.

Un documento della SEC (Securities and Exchange Commission) ha confermato un nuovo finanziamento di 6 miliardi di dollari. L’obiettivo per xAI è raggiungere una valutazione di 50 miliardi di dollari. Gli investitori che hanno contribuito all’acquisizione di Twitter riceveranno da Musk fino al 25% delle azioni di xAI.

Nelle prossime settimane verrà rilasciato il modello Grok-3. L’addestramento viene effettuato con il supercomputer Colossus a Memphis (Tennessee). È previsto un incremento delle dimensioni fino a 10 volte per ospitare oltre un milione di GPU NVIDIA.