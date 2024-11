X testa versione gratuita del chatbot AI Grok

Sembra proprio che X abbia deciso di rendere Grok accessibile non più solo agli utenti Premium, ma anche a quelli gratuiti. Fino ad ora, solo chi pagava poteva usufruire del chatbot AI creato da xAI, una delle tante aziende di Elon Musk. Ma le cose stanno per cambiare.

Come promemoria, xAI ha lanciato Grok-2 ad agosto con capacità di generazione di immagini, supportate dal modello FLUX.1 di Black Forest Labs. Alla fine del mese scorso, l’azienda ha dato al modello anche la capacità di comprendere le immagini.

I primi fortunati a mettere le mani sulla versione gratuita di Grok, sono stati i neozelandesi. Alcuni utenti e ricercatori di app hanno scovato questa novità nel weekend e TechCrunch ha confermato la notizia.

BREAKING: @grok to be available for free users as well 👀✨ (with some limits).

It will be available for limited locations first pic.twitter.com/ZfVV9uufO5

— Swak (@swak_12) November 10, 2024