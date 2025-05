MrDeepFakes: chiuso il più grande archivio di deepfake porno

Sulla homepage di MrDeepFakes compare un avviso che recita un fornitore di servizi essenziali ha interrotto definitivamente il servizio e che la perdita di dati ha reso impossibile continuare l’attività . Vale a dire che il portale è definitivamente offline, non tornerà: non rilanceremo il sito, qualsiasi sito Web che affermi questo è falso . La sua attività è giunta al termine.

Deepfake e porno: MrDeepFakes chiude per sempre

Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta del più grande portale ospitante deepfake porno ovvero contenuti XXX realizzati con sistemi di intelligenza artificiale generativa che sovrappongono in modo convincente il viso delle celebrità a quello degli attori che interpretano materiale per adulti. Una pratica di cui abbiamo già scritto più volte su queste pagine, concentrandoci sulle battaglie condotte da alcune vittime illustri come Scarlett Johansson e Taylor Swift.

Non è dato a sapere quale sia il provider coinvolto nell’interruzione del servizio. Il dominio sarà abbandonato al suo destino e potrebbe finire nelle mani di terzi. A dire il vero, è ignoto anche il nome di chi ha creato e gestito MrDeepFakes, anche se nel mese di gennaio Der Spiegel ha affermato di averlo individuato in un 36enne residente a Toronto (Canada) e impiegato in un ospedale.

Il portale non si limitava a ospitare i filmati, ma metteva in contatto utenti e creator, permettendo a questi ultimi di monetizzare la loro attività creando video su richiesta. Spesso, i pagamenti erano effettuati mediante criptovalute, così da renderne più difficoltoso il tracciamento e l’identificazione dei responsabili.

La definitiva chiusura di MrDeepFakes non deve comunque essere interpretata come la vittoria finale di coloro impegnati nella battaglia contro la diffusione non autorizzata di deepfake porno. Anzi, i continui progressi registrati nell’ambito AI stanno rendendo sempre più semplice realizzare e diffondere contenuti di questo tipo, anche e soprattutto attraverso piattaforme alternative, Telegram in primis.