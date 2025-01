Bluesky lancia i video verticali nel feed come TikTok

Bluesky non sta a guardare mentre TikTok rischia il ban negli Stati Uniti. La piattaforma social di Jack Dorsey ha appena annunciato il lancio di una sezione personalizzata per i video verticali nella sua app, nel tentativo di accaparrarsi i milioni di utenti che potrebbero voler cambiare aria.

Su Bluesky arrivano i video verticali nel feed

L’app mobile di Bluesky ora ha una sezione “video di tendenza” nella scheda Esplora. E come in qualsiasi altra app di video brevi, basta scorrere verso l’alto per vederne altri. Si può fissare il feed per farlo apparire nella propria schermata iniziale o aggiungerlo alla lista di feed.

“Dovevamo buttarci anche noi sui video – ha dichiarato l’azienda in un post – Bluesky ora ha i feed personalizzati per i video! Come per qualsiasi altro feed, puoi scegliere se fissarli o meno. Bluesky è vostro e potete personalizzarlo“.

Bluesky ha anche dato un riconoscimento agli sviluppatori che stanno costruendo alternative a TikTok sul protocollo AT, la base decentralizzata di Bluesky. Tra questi ci sono Tik.Blue, Skylight.Social e Bluescreen.Blue, tutte app ancora in fase iniziale di sviluppo, con programmi di test chiusi.

L’incertezza su TikTok fa bene a Bluesky

Con il futuro incerto di TikTok e delle altre app di ByteDance, tra cui CapCut, Lemon8 e Marvel Snap, Bluesky ha visto crescere la sua base di utenti, superando quota 28 milioni nel weekend.

Anche altre reti social stanno approfittando della situazione. X ha lanciato un feed dedicato ai video verticali negli Stati Uniti, mentre Instagram ha annunciato una nuova app di editing video chiamata Edits per competer con CapCut. Si voficera anche che Elon Musk voglia riportare in vita Vine, la piattaforma di video brevi antesignana di TikTok.