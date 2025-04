Netflix cambia strategia: l'AI suggerirà contenuti davvero su misura

Netflix sta cambiando rotta. Il CEO Greg Peters vuole scardinare quel meccanismo per cui si finisce per guardare gli stessi film o serie TV di cui parlano tutti sui social. Il problema è reale: quanti contenuti rimangono sepolti nel vasto catalogo Netflix perché l’algoritmo spinge sempre i soliti titoli? Magari ci sono dei veri e propri gioielli, ma passano inosservato semplicemente perché non sono abbastanza popolari.

È un cambio di filosofia: da “ecco cosa guardano tutti” a “ecco cosa potrebbe piacerti davvero”.

Addio ai soliti film! Netflix punta su titoli in linea con i gusti dei singoli utenti

Netflix vuole affinare i suoi algoritmi per creare un’esperienza veramente su misura, che sappia pescare nel profondo del catalogo e proporre quel film indipendente o quella serie straniera che non avremmo mai scoperto. È la fine dell’omologazione dei gusti. Un tentativo per ritrovare quella sensazione di scoperta che un tempo ci dava vagare tra gli scaffali delle videoteche.

Greg Peters ha rivelato un dato sorprendente: solo l’1% del traffico su Netflix riguarda i titoli più famosi e chiacchierati. Questo significa che la stragrande maggioranza degli utenti guarda altri contenuti, spesso meno noti. È per questo che Netflix sta investendo molto per migliorare il sistema di raccomandazione e scoperta. Come ha detto lo stesso Peters: “C’è ancora parecchio margine per rendere più precisa l’esperienza di scoperta e raccomandazione, offrendo più valore ai nostri abbonati e aiutando ogni titolo a trovare il suo pubblico ideale.”

Secondo Bloomberg, Netflix starebbe già sperimentando una ricerca basata su OpenAI con un gruppo ristretto di utenti in Australia e Nuova Zelanda. Ma le novità non finiscono qui. Starebbe testando anche un nuovo design della homepage per la sua app TV, che propone un modo inedito di visualizzare i titoli e le descrizioni dei contenuti.

Se i feedback degli utenti saranno positivi, il nuovo look sarà esteso a tutti gli utenti entro la fine dell’anno. “Non apportavamo modifiche strutturali significative alla homepage da oltre un decennio. Crediamo che questo migliorerà notevolmente l’esperienza di scoperta su Netflix“, ha sottolineato Peters.

Netflix vola sempre più in alto

Nel frattempo, Netflix continua a macinare numeri. I ricavi del primo trimestre sono aumentati del 12,5% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 10,54 miliardi di dollari.