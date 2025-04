Netflix, arriva la ricerca con l'AI di OpenAI

Netflix sta per mettere fine alla nostra eterna indecisione davanti allo schermo. Il colosso dello streaming userà l’AI di OpenAI per risolvere quel momento in cui scrolliamo all’infinito senza mai trovare nulla da guardare grazie a un nuovo motore di ricerca. Secondo Bloomberg, andrà oltre i soliti filtri per genere o attore.

La ricerca di Netflix con l’IA di OpenAI per trovare contenuti in base all’umore

Immaginiamo di poter cercare un film o una serie TV descrivendo semplicemente il nostro stato d’animo. “Voglio qualcosa di divertente e leggero per tirarmi su dopo una giornata pesante“. Oppure “Cerco una storia avvincente che mi tenga incollato allo schermo“. Con la nuova ricerca basata sull’AI, Netflix vuole rendere possibile tutto questo.

Per ora, la ricerca AI è disponibile solo per alcuni utenti iOS in Australia e Nuova Zelanda. Netflix obbliga nessuno a usare la nuova funzione. Chi è tra i fortunati tester, può decidere se sperimentarla o restare con il vecchio sistema. Classico approccio cauto per raccogliere feedback prima di un’eventuale estensione a tutti gli utenti.

L’AI per un’esperienza ancora più personalizzata

Greg Peters, co-CEO di Netflix, aveva già parlato di intelligenza artificiale l’anno scorso in un’intervista. Non è un territorio inesplorato per l’azienda, anzi. Da anni usa algoritmi di machine learning per suggerire cosa guardare la sera. La differenza, questa volta, è che Netflix vuole dare agli autori strumenti più potenti per creare le loro storie. Per noi spettatori invece, sarà un modo più naturale per trovare quello che cerchiamo quando ci buttiamo sul divano con il telecomando in mano.