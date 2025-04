Netflix TV, più lingue per sottotitoli e doppiaggio

A partire da oggi, chi guarda film e serie di Netflix sulla TV avrà a disposizione un ventaglio molto più ampio di opzioni per sottotitoli e doppiaggio.

Netflix TV: aumentano le lingue per i sottotitoli e il doppiaggio

Fino a ieri, su TV e dispositivi connessi, Netflix mostrava solo 5-7 lingue rilevanti in base alla posizione e alle impostazioni dell’utente. Una scelta logica, ma limitante per un pubblico sempre più globale e poliglotta. Ora, invece, si potrà attingere all’intera lista di lingue disponibili per ogni titolo, proprio come già avviene su mobile e browser web. Una novità “molto attesa“, come sottolinea Netflix nel suo blog post.

Immaginiamo di guardare Bridgerton, una serie in inglese, con il doppiaggio in spagnolo e i sottotitoli in italiano. O di passare al doppiaggio giapponese con sottotitoli portoghesi. Con la nuova funzione, ci si potrà sbizzarrire in abbinamenti linguistici prima impensabili. Un video diffuso da Netflix mostra il nuovo menu in azione.

Un passo avanti per l’inclusività e l’apprendimento delle lingue

Questa novità non è solo una manna per i cinefili poliglotti o per gli expat nostalgici. È anche uno strumento prezioso per l’inclusività e l’apprendimento delle lingue. Pensiamo a studenti e appassionati che vogliono affinare le loro competenze linguistiche guardando i loro show preferiti. O a famiglie multiculturali che desiderano condividere i propri contenuti preferiti superando le barriere idiomatiche.

Con questa mossa, Netflix dimostra di aver colto l’importanza di adattarsi a un mondo sempre più interconnesso e plurale. Un mondo in cui la lingua non deve più essere un ostacolo alla fruizione di storie e intrattenimento di qualità.