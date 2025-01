Elon Musk pensa al ritorno di Vine su X per sfidare TikTok

Elon Musk ha annunciato che Vine, la piattaforma di video brevi, potrebbe tornare in vita sulla su X. Una mossa a sorpresa, che arriva proprio mentre TikTok è alle prese con il ban della Corte Suprema negli Stati Uniti. Che sia un’occasione d’oro per Musk di offrire un’alternativa all’app cinese?

Vine torna su X, il precursore di TikTok

Per chi non lo ricordasse, Vine è stato un fenomeno di culto durante i suoi otto anni di vita, prima di chiudere improvvisamente i battenti. Il suo format era semplice ma geniale: video di sei secondi, che sfidavano gli utenti a essere creativi e sintetici. Una formula che ha anticipato il successo dei contenuti brevi, poi esplosi con TikTok.

Ora, Musk sembra voler resuscitare questo formato, integrandolo nella sua visione di X come “app per tutto”, che includa il più ampio spettro possibile di servizi, dalla messaggistica ai pagamenti, dalla condivisione di video all’intrattenimento.

We’re looking into it — Elon Musk (@elonmusk) January 19, 2025

Una scommessa rischiosa ma intrigante

Certo, riportare in vita Vine non sarà una passeggiata. Il mercato dei video brevi è ormai dominato da TikTok e Instagram, e il codice di Vine richiederebbe molto lavoro per tornare operativo, come aveva ammesso lo stesso Musk in passato.

Ma se l’operazione dovesse riuscire, X si ritroverebbe con un’arma in più per competere con i giganti del settore. E chissà, magari proprio mentre TikTok è in difficoltà, Vine potrebbe tornare a brillare di luce propria. Non è la prima volta che Musk accarezza l’idea di resuscitare la piattaforma di video brevi. Già nel 2022 aveva lanciato un sondaggio per testare il terreno. Ma ora, il tempismo sembra particolarmente azzeccato, visto il caos che sta travolgendo TikTok.

Dopo le trattative con Biden, l’app cinese sta cercando di risolvere i problemi legali e normativi che hanno portato al ban, anche se grazie all’accordo con Trump sta ripristinando i suoi servizi. Ma nel frattempo, Musk potrebbe approfittarne per ritagliarsi uno spazio nel cuore degli utenti orfani di video brevi.

Insomma, la mossa di Musk è audace e intrigante, ma non priva di incognite. Riuscirà Vine a rinascere dalle sue ceneri e a imporsi di nuovo nel panorama dei social? E come si integrerà nella strategia complessiva di X?