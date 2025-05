Apple: nuovi prodotti in arrivo nel 2027

Apple annuncerà nuovi prodotti nel corso del 2025 e 2026, ma ci saranno cambiamenti minori. Secondo Mark Gurman (noto giornalista di Bloomberg), il vero aggiornamento del catalogo è previsto nel 2027 con iPhone pieghevole, occhiali smart e un dispositivo con braccio robotico. L’azienda di Cupertino potrebbe inoltre abbandonare Google Search e optare per la ricerca AI.

Prodotti di Apple previsti nel 2027

Gurman sottolinea che gli iPhone 16 non sono molto diversi dai predecessori (con gli iPhone 17 sono previste maggiori modifiche estetiche). I Mac integrano nuovi processori, ma il resto delle specifiche è rimasto praticamente invariato. Durante la sua testimonianza al processo che riguarda Google, Eddy Cue ha dichiarato che gli utenti potrebbero non avere più bisogno di un iPhone tra 10 anni.

Il dirigente ha voluto evidenziare che servono vere novità per fronteggiare la concorrenza. Le innovazioni richiedono molti anni di sviluppo e non è certo il loro successo. Secondo Gurman, il 2027 sarà un anno molto importante per Apple, non solo perché festeggerà i 20 anni dal primo iPhone.

La roadmap dei prodotti prevede innanzitutto un iPhone pieghevole (The Information ipotizza il lancio entro il 2026). L’obiettivo principale è offrire uno schermo flessibile con una piega quasi invisibile. Dovrebbe debuttare anche un iPhone senza fori nello schermo (quindi senza Dynamic Island).

Nel 2027 è previsto inoltre l’arrivo dei primi smart glass di Apple con chip proprietario, simili ai Ray-Ban di Meta. Sfrutteranno le funzionalità AI, tra cui Visual Intelligence. A tale proposito, l’azienda di Cupertino realizzerà nuovi chip per i server AI. Sarà disponibile inoltre una versione migliore di Siri basata su LLM (Large Language Model).

È infine previsto un dispositivo da tavolo con braccio robotico (derivato dallo smart home hub). All’inizio di febbraio è stato mostrato il prototipo di una lampada robot. Nel 2028 sono invece attesi un iPad pieghevole e un Mac con schermo touch.