Apple lavora a nuovi chip per Mac e server AI

Apple è al lavoro su nuovi processori per Mac più potenti e per future funzionalità di intelligenza artificiale che alimenteranno Apple Intelligence. I chip in lavorazione sarebbero ben quattro e saranno sviluppati nel corso dei prossimi anni.

Apple: nuovi chip M6, M7 e dedicati ai server AI in lavorazione

A riferire lo scenario è stata, nelle scorse ore, la redazione di Bloomberg, informando altresì che tali chip hanno come nome in codice “Komodo” e saranno probabilmente i processori M6 che seguiranno la gamma M5 di quest’anno. Sono stati identificati pure altri chip con nome in codice “Borneo”, che dovrebbero essere i futuri processori M7. Un altro chip per Mac più avanzato debutterà poi in un secondo momento e il nome in codice è “Sotra”.

Come anticipato, il colosso di Cupertino sta progettando chip che verranno utilizzati anche per i server AI e saranno i primi dell’azienda ad essere realizzati appositamente per questo scopo. Tali processori elaboreranno le richieste di Apple Intelligence e saranno utilizzati nei server del colosso di Cupertino, assolvendo al medesimo scopo dei chip per Mac di fascia alta attualmente adoperati.

I chip destinati ai server su cui Apple sta lavorando fanno parte del progetto “Baltra” e dovrebbero essere finiti entro il 2027. Da notare che il gruppo sta lavorando su più tipi di processori, compresi quelli con il doppio, il quadruplo e otto volte il numero di CPU e GPU dell’attuale M3 Ultra.

Apple sta inoltre sviluppando chip specializzati che verranno utilizzati nei futuri occhiali smart e sui prossimi modelli di AirPods e di Apple Watch con fotocamere che dovrebbero fare capolino sul mercato nel 2027.