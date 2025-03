Apple: occhiali smart e altri indossabili ancora in cantiere

Apple intende posticipare il lancio dello smart home hub, ma nel mentre pare essere impegnata nel cercare di rendere disponibili nuovi dispositivi indossabili, precisamente degli occhiali smart, identificati con il nome di Apple Glass. Il loro debutto sul mercato, tuttavia, potrebbe richiedere parecchio tempo, con una possibile finestra di lancio tra il 2028 e il 2030.

Apple: occhiali smart, fotocamere negli AirPods e altro

Andando maggiormente in dettaglio, in base a quanto reso noto da Mark Gurman di Bloomberg nella sua ultima newsletter Power On, le ambizioni di Apple relativamente al mercato degli indossabili hanno incontrato ostacoli tutt’altro che di poco conto e attualmente l’azienda sta considerando diversi form factor per i suoi futuri occhiali smart.

Più specificamente, il colosso di Cupertino avrebbe accantonato all’inizio del 2025 un piano che prevedeva la creazione di occhiali AR destinati a fungere da display esterno per i Mac e adesso starebbe nuovamente valutando l’idea di realizzare occhiali AR autonomi. Secondo le previsioni, un prodotto di questo tipo potrebbe richiedere ancora dai tre ai cinque anni di sviluppo prima di poter essere commercializzato.

Per creare qualsiasi tipo di occhiali smart, Apple deve infatti aggirare più problemi con il design. Ciò include in qualche modo rendere gli occhiali abbastanza leggeri da non essere ingombranti o pesanti, pur mantenendo funzionalità aggiuntive.

Oltre agli Apple Glass, la “mela morsicata” starebbe lavorando a una propria versione degli occhiali smart Ray-Ban sviluppati da Meta. Questo dispositivo, però, non dovrebbe includere funzionalità di realtà aumentata, limitandosi a integrare elementi come fotocamere, microfoni, riproduzione audio e funzioni di intelligenza artificiale.

In aggiunta a tutto ciò, il gruppo capitanato da Tim Cook starebbe proseguendo con il progetto di incorporare fotocamere negli AirPods, un’idea che potrebbe rafforzare ulteriormente il suo ecosistema basato su intelligenza artificiale.