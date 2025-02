Apple cancella gli occhiali AR connessi al Mac

Secondo le fonti di Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, Apple ha interrotto lo sviluppo degli occhiali per la realtà aumentata connessi ai Mac. Dovevano essere un diretto concorrente degli occhiali AR che svilupperà Meta nei prossimi anni. Le tecnologie verranno comunque sfruttate in altri progetti.

Problemi di design e autonomia

Il progetto è stato cancellato questa settimana. Il design era simile a quello di occhiali tradizionali, ma con uno schermo sul quale venivano proiettate informazioni, immagini e video mostrati nel campo visivo dell’utente. Il dispositivo (nome in codice N107) doveva inizialmente essere collegato ad un iPhone. Successivamente è stato deciso di collegare gli occhiali ad un Mac, in quanto offriva maggiori prestazioni e una migliore autonomia.

Non era quindi un dispositivo standalone, come quello che dovrebbe arrivare sul mercato nei prossimi anni. I test effettuati sui prototipi sono stati piuttosto deludenti, quindi il progetto è stato cancellato, nonostante i tentativi di apportare miglioramenti. Un precedente progetto AR (nome in codice N421), era stato cancellato due anni fa.

Gli occhiali N107 erano abbastanza leggeri da non richiedere una cinghia da avvolgere attorno alla testa. Erano previste inoltre lenti che cambiavano colore in base all’attività dell’utente. Gli ingegneri di Apple continueranno però a lavorare sulle tecnologie che potrebbero essere utilizzate nei futuri occhiali AR, come i display a micro LED.

Apple rischia ora di perdere terreno nei confronti di Meta, che vende già i popolari smart glass Ray-Ban. L’azienda di Menlo Park è impegnata nello sviluppo di una versione che aggiunge la realtà aumentata e che dovrebbe arrivare sul mercato entro il 2027. La stesso anno previsto per il lancio degli occhiali N107 di Apple.