Apple: gli occhiali AR arriveranno tra quale anno

Già da qualche tempo corre voce che Apple stia lavorando a un paio di occhiali intelligenti per la realtà aumentata, ma a quanto pare per il loro debutto sarà necessario attendere ancora. Secondo l’ultima edizione della newsletter Power On di Mark Gurman, infatti, l’azienda di Cupertino avrà bisogno ancora dai 3 ai 5 anni prima di lanciare un prodotto capace di soddisfare le sue aspettative ambiziose.

Apple: per gli occhiali AR servono ancora dai 3 ai 5 anni

Apple Vision Pro ha senz’altro aperto la strada alla realtà aumentata nell’ecosistema Apple, ma la sfida per gli occhiali AR è assai più complessa. Infatti, per riuscire a rendere questo device un prodotto effettivamente funzionale e fruibile su larga scala, Apple deve superare numerosi ostacoli tecnologici.

In primo luogo, deve procedere alla miniaturizzazione dei componenti, poiché processori, sensori e batterie devono essere compressi in uno spazio ridottissimo, inoltre gli occhiali devono avere un design alla moda, ma senza andare a creare compromessi relativamente all’autonomia della batteria. Il dispositivo deve altresì essere dotato di display ad alta risoluzione, al fine di garantire un’esperienza immersiva senza compromessi sulla qualità visiva.

Secondo il noto giornalista, Apple sarebbe in grado di sviluppare tutte queste caratteristiche, ma probabilmente a un costo talmente elevato da renderlo poco appetibile per il grande pubblico.

Da tenere presente che aziende come Snapchat e Meta hanno già presentato degli occhiali AR, ma si tratta di prodotti consumer. La soluzione di Meta è attualmente solo una demo di prototipo, mentre quella di Snapchat è disponibile solo per gli sviluppatori. Nessuna delle due aziende ha però rivelato il prezzo.