Meta: smart glass Oakley nel 2025, AR nel 2027

Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg che segue principalmente le vicende di Apple, ha pubblicato un interessante articolo sulla roadmap di Meta relativa agli occhiali smart in sviluppo. Oltre ad una versione con schermo degli attuali Ray-Ban, l’azienda di Menlo Park dovrebbe annunciare nel 2025 un nuovo modello a marchio Oakley (sempre di EssilorLuxottica). Per i primi occhiali AR si dovrà attendere fino al 2027.

Meta vende attualmente gli smart glass Ray-Ban (nome in codice Supernova) che integrano altoparlanti, microfoni e fotocamera. Secondo le fonti di Gurman, entro il 2025 saranno disponibili in altri mercati. È inoltre prevista una versione con display (nome in codice Hypernova) nella parte inferiore della lente destra che proietta informazioni nel campo visivo dell’utente.

Sarà possibile eseguire semplici app, leggere le notifiche e vedere le foto scattate. Il prezzo dovrebbe essere circa 1.000 dollari. Gli occhiali avranno ancora controlli touch, ma sono in corso test per un braccialetto da polso (nome in codice Ceres) simile a quello del prototipo Orion.

Nel 2025 dovrebbe essere annunciata un’altra versione degli smart glass (nome in codice Supernova 2) basata sugli occhiali Oakley Sphaera con fotocamera al centro della montatura e adatti agli sportivi. Anche Oakley è un marchio di EssilorLuxottica (Meta ha recentemente esteso la partnership fino al 2030).

Tornando al prototipo Orion, l’azienda di Menlo Park dovrebbe consegnare il dispositivo agli sviluppatori nel 2026 per consentire il test delle app. Orion non arriverà sul mercato. I primi occhiali AR per gli utenti consumer (nome in codice Artemis) saranno disponibili nel 2027.