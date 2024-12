Ray-Ban Meta: versione con schermo nel 2025

In attesa degli occhiali per la realtà aumentata, gli utenti potranno acquistare i Ray-Ban Meta con schermo entro il 2025. Secondo le fonti del Financial Times, la prossima versione degli smart glass potrebbe sostituire lo smartphone in molti casi. L’azienda di Menlo Park aggiungerà ovviamente altre funzionalità AI che sfruttano le fotocamere e il chatbot Meta AI.

Ray-Ban Meta con display prima di Orion

Meta ha investito molto nella realtà virtuale e nel cosiddetto metaverso, ma con risultati pessimi. La divisione Reality Labs, creata nel 2020, ha perso oltre 13 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2024. L’azienda può invertire il trend negativo con i Ray-Ban Meta. Gli smart glass, realizzati in collaborazione con EssilorLuxottica, hanno ottenuto un buon successo di vendita.

L’attuale modello integra fotocamera, altoparlanti e microfoni che consentono di scattare foto e registrare video, rispondere a chiamate (audio e video), ascoltare i brani musicali, trasmettere in diretta su Facebook e Instagram, chiedere informazioni a Meta AI (in Italia non è ancora possibile fare domande su ciò che viene inquadrato dalla fotocamera).

Andrew Bosworth, Chief Technology Officer di Meta, ha dichiarato che il 2025 sarà l’anno più importante per Reality Labs, in quanto verranno annunciate diverse novità. Una di esse, prevista nel secondo semestre, saranno proprio i Ray-Ban Meta con schermo. Il display mostrerà solo semplice testo e immagini, ma rappresenterà un passo importante verso gli occhiali per la realtà aumentata.

Questi ultimi, nome in codice Orion, sono stati annunciati durante l’evento Connect a fine settembre. I feedback ricevuti dai tester sono molto positivi, quindi Meta ha deciso di accelerare lo sviluppo. Il lancio non è tuttavia imminente perché deve essere trovato il perfetto equilibrio tra comfort, prestazioni e prezzo.