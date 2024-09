Occhiali Ray-Ban Meta, partnership EssilorLuxottica fino al 2030

Meta e il gigante dell’occhialeria EssilorLuxottica hanno annunciato l’intenzione di proseguire la loro collaborazione nel campo degli smart glasses per tutto il prossimo decennio. Le due aziende hanno siglato un nuovo accordo pluriennale per continuare la partnership di successo avviata nel 2019, che finora ha portato sul mercato due generazioni di innovativi occhiali smart firmati Ray-Ban.

Partnership Meta-EssilorLuxottica per occhiali smart RayBan fino al 2030

La collaborazione tra Meta ed EssilorLuxottica ha dimostrato finora l’importanza di coniugare tecnologia e moda nella realizzazione di occhiali smart. EssilorLuxottica, proprietaria di marchi iconici come Ray-Ban e Oakley, oltre ad avere accordi di licenza con case di moda di lusso come Versace, Prada e Chanel, porta in dote una profonda conoscenza del design e delle tendenze nel campo dell’occhialeria.

Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha espresso il suo entusiasmo per la tabella di marcia a lungo termine definita con EssilorLuxottica, evidenziando l’opportunità di trasformare gli occhiali nella prossima grande piattaforma tecnologica senza rinunciare alla moda. Questa dichiarazione sottolinea l’impegno di Meta nel rendere gli occhiali smart non solo funzionali, ma anche esteticamente accattivanti e desiderabili per un vasto pubblico.

La concorrenza nel settore degli occhiali smart

Mentre Meta ed EssilorLuxottica consolidano la loro partnership, altri attori del settore tecnologico stanno portando avanti i propri progetti di occhiali intelligenti. Snap, ad esempio, ha appena presentato la quinta generazione degli occhiali AR Spectacles, con filtri per la realtà aumentata e e l’integrazione con i modelli di AI di OpenAI, dimostrando come la competizione in questo ambito sia sempre più accesa.

Anche Meta, secondo indiscrezioni riportate da Alex Heath di The Verge, potrebbe svelare i suoi nuovi occhiali AR durante una conferenza a Menlo Park, in California, la prossima settimana.