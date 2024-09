Snapchat svela nuovi occhiali AR Spectacles con AI di OpenAI

Snap, la società dietro Snapchat, ha annunciato martedì la quinta generazione di occhiali a realtà aumentata (AR), gli Spectacles. Il nuovo dispositivo indossabile mira a fondere i contenuti digitali con il mondo reale, offrendo filtri AR a comando vocale e l’integrazione con i modelli di AI multimodali di OpenAI.

Nuovi Spectacles AR di Snapchat con AI

Gli ultimi Spectacles sovrappongono effetti AR all’ambiente circostante e possono essere controllati attraverso comandi vocali e gesti delle mani. Chi li indossa può generare immagini AI come filtri AR o interagire con il chatbot AI di Snap, MyAI, per ottenere informazioni sugli oggetti che si guardano.

I nuovi occhiali smart Spectacles hanno una tecnologia promettente, ma dovranno superare alcuni ostacoli per essere adottati su larga scala. Con un peso di 226 grammi, sono sensibilmente più pesanti rispetto a dispositivi concorrenti come i Ray-Ban di Meta, che pesano una decina di grammi in più rispetto alla versione analogica. Inoltre, Spectacles garantiscono solo 45 minuti di utilizzo continuo con una singola carica, prima che la batteria si esaurisca.

Sebbene le potenzialità in termini di realtà aumentata e interazione col mondo reale siano notevoli, il design poco ergonomico e l’autonomia limitata potrebbero frenare la diffusione di massa degli smart glass di Snap. L’azienda dovrà lavorare per alleggerire il dispositivo e migliorare la durata della batteria. Ma per il momento sta concentrando i suoi sforzi sugli sviluppatori piuttosto che sui consumatori.

Snap, infatti, vende gli Spectacles attraverso il suo programma per sviluppatori, al prezzo di 99 dollari al mese con un impegno minimo di 12 mesi. Questo approccio mira a costruire un solido ecosistema di applicazioni prima di puntare a un uso più ampio da parte dei consumatori.

Cosa offrono gli Spectacles di quinta generazione

Gli occhiali vengono lanciati con diverse applicazioni integrate, tra cui un gioco di beatboxing, un simulatore di golf e un’esperienza virtuale con gli animali domestici. Snap ha inoltre collaborato con aziende come LEGO Group, ILM Immersive di Lucasfilm e Niantic per creare esperienze AR personalizzate per la piattaforma.

Gli Spectacles girano su Snap OS, un nuovo sistema operativo progettato per le interazioni AR. Il dispositivo include quattro fotocamere per la consapevolezza spaziale e il tracciamento della mano, oltre a display trasparenti che si adattano automaticamente alle condizioni di luce ambientale.

La collaborazione con OpenAI

La partnership di Snap con OpenAI, di cui si vociferava dallo scorso autunno, è ora confermata. Questa collaborazione permetterà agli sviluppatori di integrare modelli avanzati di AI nelle app Spectacles, potenzialmente in grado di migliorare la comprensione contestuale dell’ambiente di chi li indossa.

Attualmente il programma è disponibile solo negli Stati Uniti e ha posti limitati, ma sottolinea l’attenzione di Snap per la creazione di un forte ecosistema di sviluppatori che possa guidare l’innovazione e creare esperienze AR convincenti per gli Spectacles.