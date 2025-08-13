 La TV di LG con l'AI è crollata a 304 euro: 43 pollici in 4K
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

La TV di LG con l'AI è crollata a 304 euro: 43 pollici in 4K

Accendi l'intrattenimento nel tuo salotto, grazie all'offerta su eBay che fa crollare il prezzo della TV 4K di LG potenziata dall'AI.
La TV di LG con l'AI è crollata a 304 euro: 43 pollici in 4K
Tecnologia Tv Monitor
Accendi l'intrattenimento nel tuo salotto, grazie all'offerta su eBay che fa crollare il prezzo della TV 4K di LG potenziata dall'AI.

Con supporto nativo per streaming e intelligenza artificiale, la TV 4K da 43 pollici della gamma LG NanoCell AI (modello NANO81) è proposta a soli 304 euro su eBay. L’offerta che segnaliamo è dedicata a tutti coloro che stanno cercando un televisore di ultima generazione, pronto per le ultime innovazioni nell’ambito dell’intrattenimento multimediale, ma che al tempo stesso non richiede una spesa elevata.

Compra la TV LG a soli 304 euro

La TV 4K giusta per il tuo salotto è in offerta

Integra un pannello con risoluzione Ultra HD per riprodurre immagini nitide e colori vividi, grazie anche alla retroilluminazione Direct-LED e al supporto per le tecnologie HDR10 e HLG. A bordo c’è il sistema operativo WebOS con la connettività Wi-Fi, Bluetooth 5.1 ed Ethernet per accedere facilmente a servizi di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e Apple TV, oltre a integrare Chromecast e AirPlay 2. Il comparto audio stereo con AI Sound Pro e Clear Voice Pro assicura un suono chiaro e avvolgente, mentre le funzioni di AI Upscale, Game Optimizer e la modalità a bassa latenza automatica sono ideali per il gaming. Come riportato nella pagina dedicata, il design con supporto VESA 200×200 e piedini inclusi permette di integrarla in modo elegante a qualsiasi ambiente domestico.

La TV 4K da 43 pollici LG NanoCell AI (serie NANO81)

Non c’è bisogno di inserire codici: lo sconto è automatico. Ti permette di acquistare la TV 4K da 43 pollici della gamma LG NanoCell AI (modello NANO81) al prezzo di soli 304 euro, una spesa davvero contenuta tenendo conto dei suoi tanti punti di forza, dalla qualità da sempre associata al marchio alle funzionalità smart.

Compra la TV LG a soli 304 euro

L’inserzione è stata pubblicata su eBay dal venditore professionale italiano MecamediaIT che ha già ottenuto centinaia di recensioni positive dai clienti. Se decidi di effettuare l’ordine in questo momento, la riceverai a casa entro breve con la spedizione gratis. Verifica la tempistica esatta nella scheda sul marketplace.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Monitor Philips 27

Monitor Philips 27" a soli 111€ su eBay: offerta pazzesca
Il monitor MSI in forte sconto a 82 euro è già sulla tua scrivania

Il monitor MSI in forte sconto a 82 euro è già sulla tua scrivania
Decoder tivùsat HD Majestic a 94€ su eBay: un affare

Decoder tivùsat HD Majestic a 94€ su eBay: un affare
Monitor gaming BenQ a 99€: è già sulla tua scrivania

Monitor gaming BenQ a 99€: è già sulla tua scrivania
Monitor Philips 27

Monitor Philips 27" a soli 111€ su eBay: offerta pazzesca
Il monitor MSI in forte sconto a 82 euro è già sulla tua scrivania

Il monitor MSI in forte sconto a 82 euro è già sulla tua scrivania
Decoder tivùsat HD Majestic a 94€ su eBay: un affare

Decoder tivùsat HD Majestic a 94€ su eBay: un affare
Monitor gaming BenQ a 99€: è già sulla tua scrivania

Monitor gaming BenQ a 99€: è già sulla tua scrivania
Davide Tommasi
Pubblicato il
13 ago 2025
Link copiato negli appunti