L’intelligenza artificiale è al centro dell’innovazione nel campo delle applicazioni e degli strumenti digitali. Oltre allo sviluppo di nuove app e piattaforme, spiccano le funzionalità AI integrate nelle app esistenti. Un esempio lampante è Snapchat, un’app notoriamente divertente e interessante, che offre la possibilità di trasformare le proprie foto utilizzando filtri e temi. Attualmente però, Snapchat offre molto di più è la piattaforma è stata arricchita da nuove funzionalità AI, che vanno dalla comunicazione alla modifica delle foto. A questo scopo, ecco 5 funzionalità di intelligenza artificiale generativa da provare su Snapchat.

Snapchat e le funzioni AI per la chat

Snapchat è un’app intuitiva che presenta una comoda chat per condividere gli scatti con i propri contatti. Dal 2023 ha introdotto interessanti funzionalità AI che permettono di divertirsi con l’intelligenza artificiale e che vanno oltre la modifica delle foto. Per questo motivo, una delle funzioni da provare sull’app, disponibile per Android e iPhone, è il chatbot di Snapchat chiamato My AI.

Con questo fantastico chatbot, Snapchat si trasforma nell’app ideale, completa e divertente che, oltre a essere un ottimo mezzo di modifica delle foto, presenta un chatbot che permette di comunicare con l’ai direttamente dall’app. Tutto questo, però, non in modo banale in quanto My AI ha delle personalità che possono essere modificate ogni volta che si desidera. Ma non solo, è possibile anche dare un nome al chatbot e così ottenere una conversazione più specifica e coinvolgente.

My AI con la tecnologia GPT di OpenAI risponde in tutta velocità alla richiesta, un vero e proprio chatbot tuttofare che può essere utile per qualsiasi tipo di richiesta ed esigenza. Nella pratica, per sfruttare My AI su Snapchat, è possibile accedere all’app, selezionare l’icona della chat in basso e selezionare My AI. A questo punto è possibile personalizzare il chatbot selezionando il suo nome e modificando le impostazioni. Dopodiché, non resta che cominciare a parla con l’AI.

Tuttavia, MY AI è solo l’inizio, sempre nella sezione chat, ma accedendo alla versione a pagamento di Snapchat, Snapchat+, è presente un impostazione che permette di modificare gli sfondi in un modo tutto creativo. Più nello specifico, si tratta della possibilità di creare sfondi divertenti per i contatti di Snapchat in base a qualsiasi prompt si desidera inserire. Nel dettaglio, per sfruttare questa importazione, è necessario accedere a Snapchat+, toccando l’icona del profilo situata nell’angolo in alto a sinistra dello schermo e selezionando Snapchat+. Successivamente, si può procedere sull’icona della chat e scegliendo il contatto a cui si desidera assegnare lo sfondo, tra quelli esistenti o creandone uno nuovo digitando un prompt. Con pochi clic, è possibile personalizzare le proprie chat e aggiungere un tocco creativo alle conversazioni su Snapchat.

Le funzioni AI da provare su Snaptchat

Mettendo da parte le chat, altre due funzionalità da non perdere su Snapchat sono AI Lenses e AI Snaps. Entrambe le funzioni permettono di giocare con le proprie immagini e con la parte AI di Snapchat. Nello specifico, ecco di cosa si tratta:

AI Lenses di Snapchat consente di trasformare le proprie foto sfruttando scene o situazioni particolari. Ad esempio, permette di fare un tuffo nel passato o vedere la propria foto come un cartoon, come un avatar e molto altro ancora.

AI Snaps di Snapchat è una funzione AI, per gli abbonati, che permette di generare foto creative basate su un prompt dal pulsante AI sulla barra degli strumenti. Inoltre, sono presenti anche delle impostazioni di modifica che permettono di aggiungere testo e altri effetti e l’immagine generata con l’AI di Snapchat può essere salvata e condivisa anche al di fuori dell’app.

I Sogni di Snapatch sono con l’AI

Infine, ma non meno importante, esiste una funzione di intelligenza artificiale chiamata “Dreams”. Questa funzione ha la capacità di trasformare le immagini in stili artistici unici, tutto ciò grazie all’intelligenza artificiale.

La funzione “Dreams” è parzialmente disponibile gratuitamente perché solo i primi 8 “Sogni” sono gratuiti. Dopo aver utilizzato questi 8 “Sogni” è possibile continuare a utilizzare la funzione “Dreams” acquistandone altri ulteriori tramite gli acquisti in-app. Oltre la loro accessibilità, per sfruttare al meglio questa funzione, è necessario seguire questi passaggi:

Scorrere verso l’alto dalla schermata Fotocamera per aprire Ricordi;

Scorrere fino alla scheda Sogni;

Toccare “Crea Sogni” per scattare un selfie o caricare una foto;

Toccare su “Accetta e continua” per accettare i termini;

Seguire le indicazioni di My Selfie scattando e caricando i selfie;

Toccare su “Fine”;

Procedere su “Sì” per accettare le Condizioni d’uso dei Sogni;

Scegliere “Seleziona un pacchetto gratuito”;

Procedere su “8 Sogni gratuiti”;

Attendere la generazione;

Selezionare il prompt per visualizzarli.

Una funzione AI di Snapchat che, nonostante l’attesa della generazione potrebbe essere lunga, è in grado di creare foto veramente uniche. Ricordando che fornisce gratuitamente la generazione di 8 “Sogni”, dopo i quali è possibile procedere con ulteriori generazioni attraverso acquisti in-app. In ogni caso una funzionalità AI che offre, come le altre, un modo innovativo e personalizzato per modificare foto e molto altro.