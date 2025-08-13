Monitor Philips 27" a soli 111€ su eBay: offerta pazzesca

Oggi creare la tua postazione di lavoro e intrattenimento non ti costa nulla grazie all’ottima offerta disponibile su eBay in quantità limitata. Protagonista il fantastico e versatile Monitor Philips 27″ con altoparlanti integrati. Insomma, una soluzione completa per soli 111 euro su eBay, invece di 139,99 euro.

Un ottimo 20% di sconto per te che cerchi l’ottima qualità a buon prezzo. Questo monitor è speciale. Grazie al pannello IPS W-LED a 100Hz di refresh rate hai uno spazio di lavoro e intrattenimento davvero speciale. Inoltre, grazie alla tecnologia Full HD ti assicuri dettagli sempre perfetti.

La consegna gratuita è inclusa nella promozione. Potrai anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero con PayPal o Klarna a partire da soli 37,33 euro.

Monitor Philips 27″: l’all in one super economico

La qualità del Monitor Philips 27″ parla da sola. Questa azienda da sempre produce display che piacciono anche agli utenti più esigenti e questa offerta permette di risparmiare senza rinunciare alla qualità. Questo gioiellino offre tempi di risposta a 1 ms, il che riduce sfocature e scie di immagini in movimento. Acquistalo adesso a soli 111 euro su eBay.

Dotato di altoparlanti integrati da 2W ciascuno offre un’esperienza audio base senza dover installare altoparlanti esterni, così mantieni ordinata la tua postazione. Inoltre, includendo porte HDMI e VGA puoi connettere tutti i dispositivi che vuoi, tra cui computer, laptop e console di gioco.

Infatti, le applicazioni con questo monitor sono molteplici. Tempi di risposta rapidi e frequenza di aggiornamento elevata lo rendono adatto anche per il gaming. La tecnologia LowBlue e Flicker-Free garantiscono un lavoro di qualità senza affaticamento. Immagini di qualità e altoparlanti lo rendono adatto anche per la visione di film e video. Fallo subito! Ordinalo ora a soli 111 euro su eBay, invece di 139,99 euro.