Apple vuole ancora lanciare gli AirPods con fotocamere

Apple continua a esplorare l’idea di lanciare sul mercato degli AirPods equipaggiati con delle fotocamere. A riferirlo è stato, nelle scorse ore, il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg.

Apple continua a lavorare agli AirPods con fotocamere integrate

Entrando più in dettaglio, nella sua consueta newsletter “Power On, Gurman ha menzionato la possibilità che gli AirPods guadagnino piccole fotocamere, utili non per scattare foto, come si potrebbe pensare, ma da adoperare come sensori a infrarossi.

Da tenere presente che in precedenza aveva parlato della cosa già l’analista Ming-Chi Kuo, informando che il colosso di Cupertino aveva pianificato di produrre in serie nuovi AirPods con telecamere a infrarossi entro il 2026. L’analista aveva aggiunto che il componente della fotocamera a infrarossi sarebbe stato simile al ricevitore Face ID adoperato sugli iPhone.

Kuo aveva altresì aggiunto che i nuovi AirPods con telecamere a infrarossi sarebbero stato in grado di fornire un’esperienza audio spaziale migliorata se adoperata in accoppiata al visore Apple Vision Pro. “Ad esempio, quando un utente sta guardando un video con Vision Pro e indossa questi nuovi AirPods, se gli utenti girano la testa per guardare in una direzione specifica, la sorgente sonora in quella direzione può essere enfatizzata per migliorare l’esperienza audio/informatica spaziale”, ha scritto Kuo.

Le telecamere a infrarossi potrebbero potenzialmente abilitare anche il controllo delle gesture in aria, consentendo l’interazione del dispositivo con i movimenti delle mani.

Ammesso che la produzione di massa venga avviata nel 2026, i nuovi AirPods con telecamere a infrarossi potrebbero essere lanciati sul mercato durante lo stesso anno o al più tardi quello successivo.