Apple AirPods con fotocamera IR nel 2026?

Le prime indiscrezioni risalgono al mese di febbraio. Il noto Ming-Chi Kuo ha ora fornito nuove informazioni sui futuri auricolari wireless di Apple. Secondo le fonti dell’analista, l’azienda di Cupertino dovrebbe avviare la produzione di massa degli AirPods con fotocamera ad infrarossi nel 2026.

AirPods per Vision Pro

Mark Gurman di Bloomberg aveva svelato i piani di Apple per il mercato dei dispositivi indossabili. Uno di essi potrebbe essere una nuova coppia di auricolari wireless dotati di fotocamere. Ovviamente, considerato anche lo spazio limitato, non saranno fotocamere per scattare selfie. Secondo Ming-Chi Kuo, all’interno dei futuri AiPods verranno inseriti sensori ad infrarossi.

配備IR相機的新款AirPods可望提升人機交互體驗與強化Apple空間音訊/空間運算生態 / New IR Camera-Equipped AirPods to Enhance User-Device Interaction and Strengthen Apple’s Spatial Audio/Computing Ecosystemhttps://t.co/q2xcNwwtUg — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 30, 2024

Il funzionalità dovrebbe essere simile a quello del ricevitore usato per Face ID. L’obiettivo principale dell’azienda di Cupertino sarebbe il miglioramento dell’esperienza di audio spaziale del Vision Pro e dei prossimi visori per la realtà mista. Attualmente è possibile collegare gli AirPods Pro (seconda generazione), sfruttando una connessione diretta a bassa latenza tra i chip H2 integrati nel visore e negli auricolari. La fotocamera IR consente di implementare gesture in-air.

Inoltre, quando l’utente guarda un video e indossa gli auricolari ascolterà un suono più forte proveniente dalla direzione verso cui gira la testa. Ming-Chi Kuo afferma che il fornitore della fotocamera IR è Foxcoon e che la produzione di massa dei nuovi AirPods verrà avviata nel corso del 2026. La previsione è realizzare circa 10 milioni di AirPods all’anno. Quasi certamente saranno modelli Pro. I nuovi AirPods 4 dovrebbero essere annunciati entro fine anno.