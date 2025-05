Chromebook a fuoco per una sfida su TikTok: una follia

Una nuova challenge spopola su TikTok e spinge i ragazzini a danneggiare deliberatamente i Chromebook forniti dalle scuole. L’obiettivo? Far sì che dai laptop si sprigionino scintille, fumo o addirittura fiamme. Un gioco pericoloso che sta destando preoccupazione tra forze dell’ordine e istituti scolastici.

Nuova follia su TikTok: i ragazzi cercano di incendiare i loro Chromebook

In Arizona, gli studenti della Bullhead City Middle School hanno dovuto abbandonare temporaneamente le aule quando un Chromebook ha iniziato a emettere fumo durante una lezione. Il dispositivo stava bruciando internamente. Nello stesso distretto, altri sei laptop sono stati vandalizzati alla Fox Creek Junior High School, seguendo le istruzioni della sfida su TikTok.

I Chromebook, i laptop economici di Google, sono particolarmente a rischio perché ampiamente adottati dagli istituti scolastici e assegnati agli studenti. Alcuni ragazzi si filmano mentre li danneggiano intenzionalmente per partecipare alla challenge virale.

Lo scopo della “Chromebook Challenge” è provocare scintille o principi d’incendio inserendo oggetti come graffette, mine di matite o forbici nelle porte di ricarica o USB dei laptop. Un gesto che crea uno spettacolo sui social media, ma distrugge il dispositivo e mette a repentaglio l’incolumità degli altri studenti. C’è chi arriva a “pugnalare” la batteria, col rischio di farla esplodere.

TikTok blocca le ricerche sulla sfida

TikTok ha prontamente reagito, impedendo le ricerche sulla Chromebook Challenge e pubblicando un avviso che mette in guardia gli utenti: “Alcune sfide online possono essere pericolose, inquietanti o addirittura inventate“. Google, dal canto suo, non ha ancora commentato l’accaduto. L’ennesima moda social che rischia di trasformarsi in tragedia.