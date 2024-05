Google introduce nuove funzioni AI per i Chromebook Plus

Google sta introducendo una serie di nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale per i suoi Chromebook, con un focus particolare sulla linea premium Chromebook Plus. Queste funzioni mirano a migliorare l’esperienza utente e ad aumentare la produttività.

Sui Chromebook Plus arrivano le funzioni AI

Per i Chromebook Plus, Google sta introducendo la funzione “Aiutami a scrivere“, che consente agli utenti di generare testo o modificare il tono del testo esistente con un semplice clic del tasto destro del mouse. Inoltre, questi dispositivi di fascia alta avranno accesso a sfondi AI generativi, simili a quelli dei telefoni Pixel, che possono essere utilizzati anche nelle app di videochiamata.

Un’altra funzione esclusiva per i Chromebook Plus è Magic Editor, una suite di editing fotografico AI che permette agli utenti di modificare le immagini in modo avanzato, ad esempio spostando il soggetto o ridimensionando oggetti. Google sta anche integrando Gemini, il suo assistente AI, nella schermata iniziale di Chrome OS per questi dispositivi.

Per incentivare l’adozione dei Chromebook Plus, Google offre 12 mesi di Google One AI Premium da 2 TB ai nuovi utenti. Inoltre, nel corso dell’anno, questi dispositivi premium potranno riassumere documenti e PDF con un semplice clic del tasto destro del mouse, sfruttando la potenza di Gemini.

Aggiornamenti per tutti i Chromebook

Ma le novità non si limitano ai soli Chromebook Plus. Anche i Chromebook standard riceveranno aggiornamenti interessanti. Ad esempio, sarà possibile configurare rapidamente un nuovo Chromebook tramite il telefono, utilizzando un codice QR e condividendo le credenziali Wi-Fi e i dettagli dell’account Google.

Altre funzioni in arrivo per tutti i Chromebook includono una registrazione dello schermo GIF più intuitiva, l’accesso con un solo clic a Google Tasks e una Game Dashboard migliorata che consente di mappare i controlli dei giochi mobili sulla tastiera.

Ulteriori funzionalità in arrivo nel 2024

Nel corso del 2024, Google introdurrà ulteriori funzionalità per tutti i Chromebook, come il Project Gameface, che permetterà di controllare il dispositivo con il rilevamento del volto e dei gesti, e la funzione Focus per la produttività, che attiva automaticamente la modalità “Non disturbare” e tiene traccia dei progressi durante una sessione di lavoro.

Infine, una schermata di “bentornato” apparirà all’apertura del portatile, consentendo agli utenti di riaprire le finestre e le app dell’ultima sessione e offrendo suggerimenti basati sull’attività svolta su altri dispositivi.