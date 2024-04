HP Chromebook Plus 15 (Intel Core) in MAXI SCONTO su Amazon

Batte un cuore ChromeOS nel portatile HP Chromebook Plus 15 oggi in forte sconto su Amazon. È dotato di caratteristiche che lo rendono perfetto per lo studio, risultando adatto anche alla produttività quotidiana e all’intrattenimento nel tempo libero. Oggi può essere tuo risparmiando 130 euro sul listino ufficiale e con un anno di abbonamento gratuito al servizio Google One che mette a disposizione 100 GB di spazio sul cloud in cui archiviare i propri file.

Risparmia 130€ su HP Chromebook Plus 15

Ecco quali sono le sue specifiche tecniche più importanti: display Full HD da 15,6 pollici con pannello IPS e superficie antiriflesso, processore Intel Core i3-N305 affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5 e da 128 GB di memoria interna, webcam con microfono e protezione per la privacy, altoparlanti stereo e autonomia elevata. Per quanto riguarda invece le connessioni è possibile contare su Wi-Fi, Bluetooth, due porte USB-C, una USB Type-A, lettore per schede microSD e jack audio da 3,5 mm. Lato software, c’è il supporto al download delle applicazioni Android da Play Store. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Grazie allo sconto del 25% (-130 euro) proposto oggi, hai la possibilità di acquistare HP Chromebook Plus 15, nella configurazione appena descritta e nella colorazione Argento Roccia, al prezzo finale di soli 399 euro, invece di 529 euro come da listino ufficiale.

Puoi inoltre contare sull’affidabilità di Amazon per quanto riguarda la vendita e la spedizione: l’e-commerce si occupa direttamente di entrambe. Infine, se decidi di effettuare subito l’ordine, il notebook a casa tua già entro domani con la consegna gratuita a domicilio.