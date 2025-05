Apple al lavoro su occhiali smart con e senza realtà aumentata

Il futuro sarà da indossare? A guardare Apple, sembra proprio di sì. E mentre gli occhiali smart stanno spopolando, la mela morsicata non ha intenzione di restare a guardare. Anzi, si sta dando un gran da fare per non perdere il treno.

Occhiali smart di Apple: con o senza AR, l’importante è esserci

Mentre Meta va a tutta velocità con i suoi Ray-Ban, Apple gioca su più fronti. Le voci di corridoio dicono che a Cupertino non starebbero lavorando solo su occhiali con realtà aumentata, ma anche su versioni più “basic” per chi non vuole spendere un patrimonio.

Secondo Bloomberg, Apple sta sviluppando un chip ad hoc, basato su quelli dell’Apple Watch, ma con qualche ritocchino qua e là. Hanno eliminato alcune parti per far spazio alle fotocamere. Già, perché questi occhiali potrebbero averne più di una. L’idea è di far partire la produzione di massa entro il 2026 o il 2027. Insomma, tra un po’ potremmo ritrovarci con un paio di questi gioiellini sul naso.

Ma Apple non si ferma qui. L’azienda starebbe lavorando anche su occhiali che sfruttano la realtà aumentata, un po’ come quelli di Meta. L’anno scorso, Meta ha mostrato i suoi occhiali Orion, ma questi non saranno venduti al pubblico. Sarà la seconda generazione, prevista per il 2027, ad arrivare sui mercati.

Non solo occhiali: chip per Apple Watch e AirPods

Anche Apple Watch e AirPods si preparano a un bel restyling. Apple sta sviluppando chip dotati di fotocamera, con l’obiettivo di averli pronti “intorno al 2027”. Non mancano, inoltre, nuovi chip della serie M e chip dedicati all’intelligenza artificiale per i server.