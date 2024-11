Occhiali smart Ray-Ban Meta: 6 funzioni da provare subito

I Ray-Ban Meta non sono comuni occhiali da sole. Certamente, proteggono dai raggi UV, ma di certo non è la funzione che li ha resi tanto popolari! Gli smart glasses sono nati dalla collaborazione tra Meta e il famoso brand di occhiali, e permettono anche di interagire con il mondo in modo completamente nuovo.

Questi occhiali intelligenti combinano lo stile iconico di Ray-Ban con le funzionalità più avanzate dell’AI. Una volta indossati, è come avere un assistente digitale sempre con sé, pronto a fornire informazioni, tradurre lingue, leggere messaggi, il tutto con un semplice comando vocale.

Grazie all’intelligenza artificiale integrata, questi smart glasses riconoscono volti, leggono testi e consentono di fare foto e video di 3 minuti dal proprio punto di vista, con la possibilità di condividerli istantaneamente. Insomma, sembra di vivere in un film di James Bond, anzi, di essere proprio il famoso agente 007…

Meta AI sugli occhiali Ray-Ban Meta anche in Italia

Meta AI sta per debuttare anche in Italia e in italiano a bordo degli occhiali smart Ray-Ban Meta. La conferma arriva da Mark Zuckerberg in persona, che ha annunciato la disponibilità per il nostro Paese assieme Spagna, Francia e Irlanda. Per utilizzare la lingua italiana, bisogna scaricare sul proprio smartphone l’applicazione mobile Meta View e collegarla ai Ray-Ban. Successivamente, accedendo alle impostazioni del dispositivo tramite l’app, è possibile abilitare il supporto per l’italiano.

La funzionalità di riconoscimento visivo tramite il modello di AI Llama 3.2, che permette di identificare paesaggi e oggetti, non è ancora disponibile da noi. Il motivo? Probabilmente le maggiori complessità del sistema normativo europeo rispetto agli USA, in particolare per quanto riguarda la privacy.

L’ostacolo principale resta il GDPR, il regolamento UE sulla protezione dei dati personali. Senza un esplicito consenso, Meta non può usare i dati pubblici condivisi su Facebook e Instagram dagli utenti per addestrare e migliorare i suoi modelli di intelligenza artificiale. Ci vorrà ancora un po’ di tempo perché la situazione si sblocchi.

Ecco 7 funzioni da provare subito per sfruttare appieno le potenzialità degli occhiali smart Ray-Ban Meta:

1. Fare una telefonata

Quante volte è capitato di perdere una chiamata importante perché non si sentiva il telefono nella borsa o in tasca? O di distrarsi da ciò che si stava facendo per rispondere a un messaggio? Con i Ray-Ban Meta, rimanere connessi è semplicissimo.

Si possono effettuare e ricevere chiamate con un semplice tocco sulla montatura o un comando vocale, senza dover cercare il telefono. E si può leggere e rispondere ai messaggi senza interrompere ciò che si sta facendo, mentre si fa la spesa, si guida o running.

Ma la cosa più interessante è che le conversazioni con Meta vengono salvate nell’app dedicata, così si possono riascoltare o rileggere in un secondo momento. Naturalmente, bisogna impostare gli occhiali smart Ray-Ban Meta per inviare messaggi e fare telefonate attraverso l’ecosistema Meta, ma si tratta di un’operazione alla portata di tutti. Basta andare nelle impostazioni del telefono e assicurarsi di abilitare le piattaforme che si intende utilizzare.

2. Cucinare

Cucinare indossando gli occhiali smart Ray-Ban può diventare uno spasso. L’assistente vocale integrato, infatti, consente di ottenere rapidamente consigli e informazioni utili senza dover interrompere le proprie attività ai fornelli. Ad esempio, è possibile chiedere all’istante come sostituire il latticello, oppure farsi suggerire idee per insaporire le uova strapazzate. Inoltre, impostare un timer è semplicissimo tramite comando vocale, così come ascoltare musica o audiolibri mentre si cucina.

3. Usare il navigatore senza distogliere l’attenzione dal volante

Meta sta ancora lavorando per consentire agli occhiali di offrire avvisi sul traffico in tempo reale, ma grazie agli altoparlanti integrati nella montatura, sono molto utili durante gli spostamenti, quando si usano app come Google Maps o Waze per ricevere le indicazioni stradali, senza dover guardare il telefono o lo schermo dell’auto, mantenendo l’attenzione sulla strada.

Waze in particolare, grazie all’intelligenza artificiale Gemini AI e ai dati della divisione Geo di Google, può fornire avvisi molto precisi, come lo storico degli incidenti o le zone dove ci sono delle scuole. Inoltre, arrivati a destinazione, si può scattare una foto del punto esatto in cui si è parcheggiata l’auto. Una funzione molto comoda per chi non ha la memoria eidetica di Sheldon Cooper…

4. Fare la spesa senza perdere tempo

Indossare gli occhiali smart Ray-Ban mentre si spinge il carrello della spesa può rivelarsi un’esperienza sorprendentemente comoda e produttiva! La tecnologia integrata in questi dispositivi, infatti, consente di ottimizzare gli acquisti in vari modi. Ad esempio, è possibile ottenere subito informazioni sui prodotti semplicemente facendo una domanda all’assistente vocale di Meta. Inoltre, si possono chiedere idee per le ricette. Anche scattare foto per comparare in seguito i prezzi può essere interessante. In questo modo, non è necessario prendere continuamente in mano il telefono durante la spesa.

5. Fare un’escursione

Per i tipi avventurosi, i Ray-Ban Meta potrebbero diventare un accessorio assolutamente indispensabile. Indossare gli occhiali durante una passeggiata e un’escursione naturalistica può arricchire l’esperienza all’aria aperta. Si possono identificare alberi o animali sconosciuti, con una semplice domanda all’assistente vocale di Meta. In questo modo è possibile apprendere nozioni interessanti sulla flora e la fauna circostante. Ma senza andare troppo lontano, si può imparare molto anche sul conto del giardino di casa o delle piante che si hanno sul balcone. Senza contare la possibilità di stupire i vicini esibendo una certa cultura in fatto di insetti… Che soddisfazione!

6. Condividere in diretta

Poiché gli occhiali si integrano con le app dell’ecosistema Meta, si può trasmettere la propria escursione in diretta streaming su piattaforme come Instagram e Facebook e restare connessi con i propri follower. Ma la condivisione in tempo reale può essere utile anche durante le chiamate, ad esempio per ricevere un consiglio istantaneo su un determinato prodotto.

Vale la pena acquistare i Ray-Ban Meta?

I Ray-Ban Meta non sono solo un accessorio alla moda, ma un vero e proprio strumento per migliorare la nostra esperienza del mondo. Certo, ci sono ancora alcuni limiti da superare, come la dimensione leggermente ingombrante e la necessità di usare comandi vocali in pubblico, che effettivamente può creare un certo imbarazzo. Ma è solo questione di tempo prima che questa tecnologia diventi sempre più discreta e naturale. Inoltre, Meta sta lavorando costantemente per aggiungere nuove funzionalità e integrazioni.

Chissà, magari in futuro potremo tradurre in tempo reale le conversazioni in diversi lingue straniere, o avere informazioni dettagliate sulle persone che incontriamo, come in un episodio di Black Mirror… forse questo sarebbe meglio di no, ci toglierebbe il gusto di scoprire chi abbiamo di fronte e si perderebbe la magia dell’incontro.