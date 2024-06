Occhiali Ray-Ban di Meta, ora i video durano 3 minuti

Meta sta lanciando un nuovo aggiornamento per i suoi occhiali smart Ray-Ban che non solo apporta diverse nuove modifiche e funzioni agli occhiali, ma estende anche il limite di registrazione dei video a 3 minuti, cioè per un tempo tre volte superiore al limite di registrazione precedente.

Al centro dell’esperienza offerta dagli occhiali smart Ray-Ban di Meta c’è la fotocamera integrata, un elemento chiave che ha contribuito a rendere questo dispositivo così popolare tra gli appassionati di tecnologia. Sebbene la qualità di registrazione video fosse già di buon livello, il limite di un minuto rappresentava un ostacolo significativo per coloro che desideravano immortalare eventi più lunghi. Inoltre, l’orientamento fisso in verticale delle riprese limitava la creatività degli utenti.

L’aggiornamento 6.0: un salto di qualità nell’esperienza d’uso

L’arrivo della versione 6.0 del software degli occhiali smart Ray-Ban segna un punto di svolta nelle potenzialità di questo dispositivo. Oltre all’estensione del limite di registrazione video, l’aggiornamento porta con sé il supporto per app di terze parti come Calm e Amazon Music, ampliando notevolmente le possibilità di intrattenimento e relax degli utenti. Queste novità, preannunciate già alla fine di maggio, dimostrano l’impegno di Meta nel migliorare costantemente l’esperienza offerta dai suoi occhiali smart.

Nonostante l’aggiornamento abbia esteso il limite di registrazione video, è da notare che il valore predefinito rimane ancora di 60 secondi. Per poter godere appieno dei vantaggi offerti dalla fotocamera da 12MP integrata negli occhiali smart Ray-Ban, gli utenti dovranno accedere alle impostazioni della sezione fotocamera e modificare manualmente la durata massima del video. Solo dopo aver completato questa semplice operazione, sarà possibile registrare filmati fino a 3 minuti.

Autonomia e compatibilità: due fattori da non sottovalutare

È importante tenere presente che la registrazione di video più lunghi può avere un impatto significativo sulla durata della batteria degli occhiali. Inoltre, alcune funzionalità, come il supporto per Apple Music e Amazon Music, che consentono di avviare la riproduzione musicale con un semplice tocco sullo stelo degli occhiali o tramite comandi vocali, sono al momento disponibili solo per gli utenti che utilizzano un iPhone.