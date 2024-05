Occhiali smart Ray-Ban di Meta condividono foto su Instagram

Meta ha annunciato un importante aggiornamento per i suoi occhiali smart Ray-Ban, introducendo una serie di nuove funzionalità a mani libere che migliorano l’esperienza d’uso e l’integrazione con altre app e servizi.

Condivisione diretta su Instagram Stories

Una delle novità più significative è la possibilità per gli utenti di condividere le foto scattate con gli occhiali smart Ray-Ban direttamente sulle loro Storie di Instagram, senza dover utilizzare il telefono. Dopo aver scattato una foto, è sufficiente pronunciare il comando vocale “Ehi Meta, condividi la mia ultima foto su Instagram” o “Ehi Meta, pubblica una foto su Instagram” per scattare e condividere immediatamente una nuova immagine.

Questa funzione ricorda gli Spectacles di Snap, lanciati nel 2016, che permettevano agli utenti di catturare e condividere foto e video direttamente nelle loro Storie di Snapchat.

Integrazione con Amazon Music e Calm

Gli occhiali smart Ray-Ban di Meta si integrano ora anche con Amazon Music e con l’app di meditazione Calm, offrendo agli utenti nuove possibilità di intrattenimento e benessere.

Grazie all’integrazione con Amazon Music, gli utenti possono ascoltare musica in streaming senza dover utilizzare il telefono, semplicemente pronunciando il comando vocale “Hey Meta, avvia Amazon Music“. La riproduzione audio può essere controllata con comandi tattili o vocali, mentre il telefono rimane in tasca.

Inoltre, l’integrazione con Calm permette agli utenti di accedere a esercizi di mindfulness e contenuti per la cura di sé direttamente attraverso gli occhiali intelligenti, dicendo “Hey Meta, avvia la routine giornaliera“.

Arrivano nuovi stili per gli occhiali Ray-Ban

Meta sta anche ampliando la gamma di stili disponibili per gli occhiali smart Ray-Ban in 15 paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Australia e parte dell’Europa. I nuovi stili includono Skyler in grigio gessato lucido con lenti rosa cannella sfumate, Skyler in nero lucido con lenti blu ceruleo transitions e Headliner Low Bridge Fit in nero lucido con lenti Polar G15. Gli occhiali sono acquistabili sia sul sito di Meta che su quello di Ray-Ban.

Meta vuole trasformare gli occhiali Ray-Ban in assistenti AI

Queste nuove funzioni si aggiungono all’aggiornamento dell’intelligenza artificiale introdotto da Meta il mese scorso, che consente agli utenti di porre domande su ciò che vedono attraverso la fotocamera integrata negli occhiali. Ad esempio, se si visualizza un menu in francese, gli occhiali intelligenti possono utilizzare l’AI di Meta per tradurre il testo.

L’obiettivo di Meta è quello di trasformare gli occhiali smart in un assistente AI personale al di fuori dello smartphone, in modo simile all’Ai pin di Humane.