Moltiply chiede 3 miliardi di euro a Google

Moltiply Group ha presentato una denuncia contro Google al tribunale di Milano chiedendo un risarcimento di 2,97 miliardi di euro (PDF). Questa è la somma calcolata dall’azienda italiana per i danni subiti dalla sussidiaria 7Pixel, in seguito all’abuso di posizione dominante dell’azienda di Mountain View con Google Shopping.

Moltiply Group è proprietaria di Trovaprezzi.it attraverso la sussidiaria 7Pixel. In base alla stima effettuata dagli esperti incaricati 7Pixel, Google ha causato perdite che ammontano a 2,97 miliardi di euro tra il 2010 e il 2017. Ciò è avvenuto attraverso il vantaggio illegale dato a Google Shopping rispetto ai servizi di comparazione prezzi concorrenti.

L’abuso di posizione dominante nel mercato dei motori di ricerca è stato confermato il 10 settembre 2024 dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea. I giudici hanno quindi confermato la sanzione di 2,42 miliardi di euro inflitta dalla Commissione europea il 27 giugno 2017. Quando gli utenti cercavano un prodotto, Google mostrava i risultati del suo comparatore all’inizio della pagina, mentre quelli dei servizi concorrenti venivano retrocessi dall’algoritmo e visualizzati più in basso.

Gli esperti incaricati da 7Pixel hanno calcolato i danni considerando i ricavi persi da Trovaprezzi.it e quelli che avrebbe ottenuto se Google non avesse abusato della sua posizione dominante per favorire Shopping. Un portavoce di Google ha dichiarato:

Le modifiche apportate nel 2017 in seguito alla decisione della Commissione europea stanno funzionando come previsto, tanto che il numero di comparatori shopping in Europa che utilizzano le nostre soluzioni shopping si è moltiplicato da soli 7 a oltre 1.550, senza alcun intervento della Commissione. Siamo fortemente in disaccordo con queste esorbitanti richieste di risarcimento danni private che ignorano il successo e la crescita di questo settore.