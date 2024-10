WhatsApp, in arrivo i codici QR per unirsi ai canali senza link

WhatsApp sta sviluppando una nuova funzionalità che semplifica l’accesso ai canali. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, nella versione 2.24.22.20 di WhatsApp beta per Android è stata individuata una funzione inedita che consente di scansionare codici QR per unirsi a un canale, anche se al momento non è ancora disponibile per i beta tester. Questa opzione si aggiunge alla possibilità già esistente di condividere un link tramite messaggio per fornire informazioni su un canale.

WhatsApp: codici QR per accedere facilmente ai canali

L’utilizzo dei codici QR non rappresenta una novità per WhatsApp, che li impiega già in varie sezioni dell’applicazione. Gli utenti, infatti, possono condividere i propri account attraverso i codici QR e accedere a WhatsApp Web scansionando il codice visualizzato sullo schermo del desktop. L’introduzione di questo metodo alternativo di condivisione per i canali potrebbe aprire nuove opportunità per gli amministratori che desiderano aumentare la visibilità e la partecipazione.

I codici QR dei canali WhatsApp potrebbero essere esposti durante eventi e meetup, consentendo ai partecipanti di scansionarli rapidamente con i propri smartphone per accedere e seguire il canale. Inoltre, questi codici potrebbero essere stampati sulle confezioni dei prodotti al dettaglio o installati presso le casse dei negozi, facilitando l’iscrizione dei clienti interessati. WhatsApp ha introdotto la funzione Canali nel 2023 e da allora ha apportato diversi miglioramenti per ottimizzarne l’esperienza d’uso.

Altre novità in arrivo su WhatsApp

Oltre ai codici QR per i canali, la cui implementazione è prevista nei prossimi mesi, WhatsApp sta lavorando ad altre funzionalità. È in fase di sviluppo una sezione di analisi dei canali per Android e iOS, che fornirà agli amministratori una migliore comprensione del coinvolgimento degli utenti.

Inoltre, la nuova esperienza di sincronizzazione dei contatti consente ora di salvarli direttamente su WhatsApp, mentre in futuro potrebbe essere possibile creare e condividere pacchetti di adesivi personalizzati. Infine, l’app sta lavorando per migliorare l’intelligenza artificiale di Meta, in modo che possa ricordare i dettagli condivisi dagli utenti durante le conversazioni.