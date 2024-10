WhatsApp permetterà di creare pacchetti di sticker e condividerli

WhatsApp sta testando una nuova funzionalità, attualmente disponibile per i beta tester tramite il programma beta del Google Play Store, che consentirà agli utenti di creare i propri pacchetti di sticker e di condividerli facilmente con i contatti presenti nella loro lista.

Invece di salvare gli adesivi preferiti nella sezione dedicata, gli utenti potranno organizzarli e gestirli in modo più efficiente raggruppandoli in pacchetti personalizzati. La funzione di creazione e condivisione degli sticker è stata individuata nell’app WhatsApp Android beta v2.24.22.13 da WABetaInfo e dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti in un prossimo aggiornamento.

Su WhatsApp sarà possibile creare e condividere i pacchetti di sticker con i contatti

Una volta creato un pacchetto di adesivi, gli utenti potranno condividerlo senza problemi con amici o gruppi all’interno di WhatsApp. Questa funzionalità semplificherà notevolmente il processo di condivisione degli sticker, poiché gli amici dell’utente potranno scaricare l’intero pacchetto nella loro collezione con un solo tocco, senza dover condividere o scaricare gli adesivi singolarmente.

L’obiettivo di WhatsApp è incoraggiare, attraverso la condivisione degli sticker, una maggiore interazione e creatività tra gli utenti.

Nuove funzionalità per migliorare l’esperienza utente su WhatsApp

Oltre alla creazione e condivisione dei pacchetti di adesivi, WhatsApp sta introducendo una serie di altre funzionalità volte a migliorare l’esperienza complessiva degli utenti. Recentemente, l’app ha introdotto la possibilità di salvare i contatti esclusivamente su WhatsApp, separandoli dall’elenco dei contatti del telefono.

Inoltre, Meta, la società madre di WhatsApp, sta lavorando a una funzione che consentirà a Meta AI di ricordare i dettagli condivisi dagli utenti, offrendo raccomandazioni e suggerimenti personalizzati. Gli utenti avranno il controllo completo sui dati che WhatsApp può o non può salvare, garantendo la privacy e la sicurezza delle informazioni personali.

Tema scuro AMOLED per un’esperienza visiva più confortevole

Per gli utenti che preferiscono utilizzare WhatsApp in condizioni di scarsa illuminazione, l’app sta testando un tema scuro AMOLED dedicato. Questo tema sarà ancora più scuro del tema nero attualmente disponibile e dovrebbe essere lanciato insieme a 22 nuovi temi per le chat.

Il tema scuro AMOLED aiuterà a ridurre l’affaticamento degli occhi durante l’utilizzo notturno dell’app, offrendo un’esperienza visiva più confortevole e riducendo i riflessi dello schermo.