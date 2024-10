WhatsApp, tema scuro AMOLED contro l'affaticamento visivo

WhatsApp sta testando un nuovo tema scuro AMOLED per gli smartphone Android per offrire agli utenti un’esperienza visiva più confortevole e personalizzata. Questa novità si aggiunge alle altre funzionalità in fase di sviluppo.

Recentemente, infatti, è stata sviluppata una nuova funzione di ricerca web di WhatsApp che consente agli utenti di verificare l’autenticità di qualsiasi immagine ricevuta sull’app. La piattaforma sta inoltre testando circa 22 temi di chat che offrirebbero un’esperienza utente più personalizzata sia su Android che su iOS.

WhatsApp testa tema scuro AMOLED per ridurre l’affaticamento degli occhi durante l’uso dell’app

Il nuovo tema scuro, individuato nella versione beta 2.24.22.4 di WhatsApp per Android da WABetaInfo, presenta un colore nero più profondo rispetto al tema predefinito. Questo cambiamento interessa l’intera interfaccia, dall’elenco delle chat agli sfondi delle conversazioni. Il passaggio dal precedente colore #0b141a al nuovo #0a1014 conferisce all’app un aspetto più raffinato e moderno, in linea con le tendenze di design attuali.

Inoltre, il contrasto più elevato tra il testo e lo sfondo migliora la leggibilità, rendendo più piacevole chattare anche in condizioni di scarsa illuminazione e riducendo l’affaticamento degli occhi durante le sessioni di conversazione prolungate.

Questa spinta verso una maggiore flessibilità nell’aspetto grafico dell’app riflette una tendenza generale nel settore delle applicazioni mobili, in cui sempre più sviluppatori offrono opzioni di personalizzazione avanzate per soddisfare le diverse esigenze degli utenti.

Disponibilità futura

Al momento, il nuovo tema scuro AMOLED è disponibile solo per alcuni beta tester di WhatsApp su Android, ma è probabile che venga esteso a tutti gli utenti a livello globale attraverso un aggiornamento futuro. Questa scelta di design si allinea con le tendenze adottate da altri sviluppatori di app, che stanno progressivamente introducendo temi scuri più profondi per sfruttare al meglio le caratteristiche dei display OLED presenti nella maggior parte degli smartphone moderni. Non è ancora chiaro se il tema scuro AMOLED sarà incluso nell’elenco dei numerosi temi di chat in arrivo o se verrà rilasciato come opzione a sé stante,