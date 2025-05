Anthropic lancia API per le ricerche sul web con l'AI

Anthropic ha lanciato una nuova API che permette ai suoi modelli Claude di fare ricerche sul web. Questa nuova funzionalità consentirà agli sviluppatori di creare applicazioni in grado di fornire informazioni sempre aggiornate.

La nuova API di Anthropic per le ricerche sul web

Solo la scorsa settimana, Anthropic aveva presentato uno strumento per connettere le applicazioni a Claude e una funzione di “ricerca approfondita” che permette al chatbot di esplorare account aziendali, siti web e molto altro.

Con l’ultima API rilasciata, gli sviluppatori possono finalmente unire l’intelligenza di Claude alle informazioni fresche provenienti dal web. Basta un flag nell’API di Anthropic per attivare la ricerca online e il gioco è fatto. Un cambiamento che elimina uno dei maggiori grattacapi per chi costruisce applicazioni AI: quel fastidioso problema delle conoscenze ferme nel tempo. Niente più modelli che ignorano gli eventi recenti o citano dati obsoleti.

Un processo di ricerca intelligente e personalizzabile

Quando la ricerca web è attivata, Claude utilizza le sue capacità di “ragionamento” per determinare se una specifica richiesta potrebbe beneficiare di informazioni aggiornate o di conoscenze specializzate. Se Claude decide di effettuare una ricerca sul web, genera una query, recupera i risultati, li analizza e fornisce una risposta corredata di citazioni.

Claude è anche in grado di affinare le sue query e condurre ricerche multiple, utilizzando i risultati precedenti per informare le query successive. Gli sviluppatori hanno la possibilità di personalizzare questo comportamento e di specificare i domini in cui Claude può o non può effettuare ricerche. Inoltre, è possibile consentire o vietare l’uso della ricerca web a livello di organizzazione.

Potenziare Claude Code con la ricerca web

Anthropic ha annunciato anche l’integrazione della ricerca web in Claude Code, lo strumento che permette agli sviluppatori di sfruttare il chatbot per completare varie attività di programmazione. Con la ricerca web abilitata, Code può accedere a documentazione API aggiornata, articoli tecnici e altre informazioni su strumenti e librerie di sviluppo. Claude Code rimane in versione beta come anteprima di ricerca.