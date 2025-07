iOS 26 Beta 4: il nuovo Liquid Glass e i riassunti AI delle notizie

Apple non riesce a decidersi. Dopo aver introdotto il controverso design Liquid Glass, averlo ridimensionato nella Beta 3, ora con iOS 26 Beta 4 fa di nuovo marcia indietro. Tornano anche i riassunti AI delle notizie, quelli che avevano fatto infuriare la BBC per aver “ucciso” Luigi Mangione in un titolo completamente inventato.

iOS 26 Beta 4: il nuovo Liquid Glass e il ritorno dell’AI

Liquid Glass, il nuovo linguaggio di design di Apple che rende trasparenti e fluidi gli elementi dell’interfaccia, sta vivendo un’evoluzione travagliata. La Beta 3 aveva smorzato i toni, riducendo gli effetti di trasparenza che molti utenti trovavano eccessivi. Ora Apple cambia di nuovo rotta: App Store, Foto, Apple Music, Meteo e altre app riacquistano quegli effetti trasparenti che erano stati ridotti.

Il Centro Notifiche ora ha una colorazione dinamica che cambia mentre si scorre, creando un effetto visivo che alcuni definiscono ipnotico e altri semplicemente fastidioso. Probabilmente Apple sta ancora sperimentando con il proprio pubblico di beta tester, usando i loro feedback per calibrare l’intensità degli effetti.

Il ritorno dei riassunti AI per le notizie è forse la novità più delicata di questa beta. Apple aveva messo in pausa la funzione dopo che l’intelligenza artificiale aveva scritto che Luigi Mangione, accusato dell’omicidio del CEO di UnitedHealthcare, era morto suicida. Un errore che aveva scatenato le proteste della BBC e sollevato dubbi sulla affidabilità dell’AI nel gestire informazioni sensibili.

Ora Apple prova a rimediare con un avviso esplicito nella sezione “News & Entertainment”. La sintesi potrebbe cambiare il significato dei titoli originali e l’invito a verificare le informazioni .

Schermate di benvenuto

iOS 26 Beta 4 introduce nuove schermate di benvenuto che spiegano le funzionalità principali del sistema operativo. C’è una logica dietro questa scelta. Con tutte le novità e i cambiamenti continui, anche gli utenti più esperti potrebbero sentirsi spaesati.

Le guide coprono Siri, i riassunti AI, le opzioni di gestione delle priorità delle notifiche e la rinnovata app Fotocamera. Oltre ai cambiamenti principali, la beta include un nuovo sfondo dinamico che cambia colore e nuovi sfondi per CarPlay.

Il fatto che Apple non abbia ancora pubblicato le note di rilascio ufficiali suggerisce che ci sono altre novità nascoste, probabilmente correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni che emergeranno solo con l’uso quotidiano dei beta tester.

La beta pubblica si avvicina

Questa quarta beta per sviluppatori arriva proprio prima del rilascio della beta pubblica, prevista per questa settimana. Significa che milioni di utenti iPhone potranno già testare queste funzionalità. È un momento cruciale per Apple. La beta pubblica rappresenta il vero test di massa per le novità di iOS 26. I feedback che arriveranno da una base utenti molto più ampia determineranno se il design Liquid Glass e l’AI per le notizie sopravviveranno nel rilascio finale.