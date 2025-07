Amazon si mette al polso Bee: un'acquisizione per l'AI indossabile

Bee è la nuova acquisizione messa a segno da Amazon. Si tratta di una società californiana specializzata nella produzione di dispositivi AI indossabili. Maria de Lourdes Zollo, CEO e co-fondatrice, scrive su LinkedIn: Bee si unisce ad Amazon e non potremmo esserne più entusiasti!

AI indossabile: Bee è la nuova acquisizione di Amazon

Lo scorso anno, Bee ha raccolto finanziamenti per 7 milioni di dollari. Finora ha lanciato una sorta di braccialetto (e un’applicazione per Apple Watch compatibile) basato sull’AI che registra tutto, per creare in modo automatico promemoria ed elenchi di cose da fare. Costa 49,99 dollari e richiede la sottoscrizione di un abbonamento mensile da 19 dollari. Seppur con un form factor diverso, il concept richiama inevitabilmente alla memoria quelli di Humane AI e Rabbit R1.

Non è chiaro quale sarà il destino del dispositivo e come Amazon sfrutterà gli asset acquisiti. L’intenzione potrebbe essere quella di commercializzare prodotti con intelligenza artificiale integrata da indossare. Una prospettiva già nel mirino anche di OpenAI, Meta e Apple.

Il colosso di Seattle ha confermato l’operazione alla redazione di TechCrunch, chiarendo però che non è ancora conclusa. L’entità dell’investimento economico messo sul tavolo per giungere alla stretta di mano non è stata svelata. Ai dipendenti di Bee (non più di 10, stando al profilo LinkedIn) è stata fatta una proposta per l’ingresso in azienda.

Così Zollo descrive la visione dell’azienda, finalizzata a rendere l’AI una tecnologia personale, al servizio dell’utente nella sua quotidianità. I dubbi in merito alla tutela della privacy sono legittimi.