Addio all'AI Pin di Humane, HP compra gli asset

L’avventura dell’AI Pin di Humane si è conclusa bruscamente. HP si è portata a casa quasi tutti gli asset dell’azienda, sborsando la bellezza di 116 milioni di dollari. Humane ha subito bloccato le vendite del suo dispositivo da 499 dollari e ha dovuto dare una brutta notizia ai clienti che l’avevano già comprato. Il dispositivo smetterà completamente di funzionare entro fine mese, più precisamente il 28 febbraio 2025.

HP mette la parola fine all’AI Pin di Humane

Dopo quella data, gli AI Pin non si connetteranno più ai server di Humane. I dispositivi non saranno in grado di effettuare chiamate, inviare messaggi, gestire query e risposte AI o accedere al cloud. Humane consiglia ai proprietari di AI Pin di trasferire immediatamente le loro foto e dati importanti su un dispositivo esterno.

L’azienda afferma che i clienti che hanno acquistato un AI Pin negli ultimi 90 giorni hanno diritto a un rimborso, ma chiunque abbia acquistato un dispositivo prima di allora non lo riceverà.

Un lancio promettente, poi la delusione dei clienti

La notizia segna la fine di una startup di hardware di breve durata ma molto chiacchierata. Humane aveva fatto scalpore ad aprile 2024, con il lancio il suo AI Pin, presentato come un sostituto dello smartphone. La startup con sede nella Bay Area, fondata da ex dipendenti Apple Bethany Bongiorno e Imran Chaudhri, aveva raccolto più di 230 milioni di dollari per creare il dispositivo.

Tuttavia, l’AI Pin di Humane ha deluso molti dei primi recensori e clienti, creando una crisi per l’azienda. A un certo punto, la scorsa estate, i resi dell’AI Pin hanno iniziato a superare le vendite. Per aggiungere il danno alla beffa, Humane ha anche detto ai clienti di smettere di usare la custodia di ricarica del dispositivo, per il timore che andassero a fuoco le batterie. A ottobre, l’azienda, che a lungo aveva fatto pagare ai clienti 699 dollari per il suo AI Pin, ha abbassato il prezzo di 200 dollari.

HP acquisisce il team e la tecnologia di Humane

HP sta acquisendo gli ingegneri e i product manager di Humane. Il team di Humane formerà la base di un nuovo gruppo all’interno di HP chiamato HP IQ, descritto come un “laboratorio di innovazione AI focalizzato sulla costruzione di un ecosistema intelligente attraverso i prodotti e i servizi HP per il futuro del lavoro“.

HP acquisirà anche parte della tecnologia di Humane, incluso il suo sistema operativo AI CosmOS. Humane aveva suggerito che il sistema operativo potrebbe funzionare sul sistema di intrattenimento di un’auto, su uno smart speaker, su una TV e su un telefono Android. Questa tecnologia potrebbe essere utilizzata per integrare l’AI nei computer personali e nelle stampanti di HP.