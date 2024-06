Custodie di ricarica AI Pin a rischio incendio, l'avviso ai clienti

Humane, l’azienda produttrice del gadget AI Pin, ha chiesto ai clienti di sospendere immediatamente l’uso della custodia per ricarica wireless fino a nuove istruzioni. La decisione è stata presa dopo aver avviato un’indagine in seguito a un “singolo reclamo” di un cliente per un problema di ricarica.

Alla fine, Humane ha stabilito che le batterie in dotazione costituivano un potenziale rischio di incendio.

Problemi con il fornitore di batterie dell’AI Pin

In un’e-mail inviata ai clienti, Humane ha dichiarato di aver interrotto la collaborazione con il fornitore che produceva le batterie utilizzate all’interno delle custodie di ricarica a forma di uovo. Questo fornitore è stato “squalificato” in quanto le sue batterie non rispettavano gli elevati standard di qualità e sicurezza richiesti da Humane.

L’azienda ha precisato che il problema di rischio incendio è circoscritto solo ad alcuni lotti di batterie realizzate da questo specifico fornitore terzo, e non è in alcun modo legato al design o all’hardware delle custodie di ricarica in sé, che rimangono adeguati. Pertanto, i clienti possono continuare a utilizzare l’AI Pin senza alcun rischio per la sicurezza.

Il contentino per i clienti

Come gesto di apprezzamento per la comprensione dei clienti, Humane ha offerto due mesi gratuiti del proprio servizio di abbonamento, necessario per la maggior parte delle funzionalità dell’AI Pin. Tuttavia, l’azienda non ha ancora comunicato se offrirà una custodia di ricarica sostitutiva, ma ha promesso di condividere ulteriori informazioni una volta conclusa l’indagine sul problema.

Nonostante l’e-mail inviata ai clienti, Humane non sembra aver comunicato il problema della batteria in altro modo, né sul proprio sito web né sul proprio account X. Questo potrebbe sollevare alcune preoccupazioni riguardo alla trasparenza dell’azienda nel gestire problemi di sicurezza che coinvolgono i propri prodotti.