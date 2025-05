ChatGPT, 5 prompt per ottimizzare la giornata

ChatGPT non brilla solo nelle sfide complesse, ma anche nella gestione dei problemi quotidiani, quelli che continuiamo a rimandare perché troppo piccoli per meritare attenzione, ma abbastanza irritanti da consumare le nostre energie (anche mentali).

5 modi pratici per usare ChatGPT nella vita quotidiana

Con pochi prompt mirati, aiuta a mettere ordine nei pensieri, semplifica le decisioni e sbriga quelle incombenze che altrimenti rimarrebbero in coda per settimane. Non promette miracoli, ma offre soluzioni pratiche che fanno risparmiare tempo.

1. Organizzare la giornata con una to-do list intelligente

Quante volte capita di avere una lista di cose da fare così lunga da non sapere da dove cominciare? ChatGPT può mettere ordine nelle priorità ea aiutare a partire con il piede giusto, soprattutto quando il tempo è poco.

Invece di decidere da soli cosa fare prima, si può chiedere a ChatGPT di stabilire l’ordine delle attività in base all’urgenza e all’importanza, con una stima anche di quanto tempo ci vorrà per ciascuna. Così si ha subito un programma chiaro e fattibile per la propria giornata.

Ecco il prompt: “Ho questa lista di compiti da svolgere oggi: [inserire lista]. Aiutami a organizzare la mia giornata in modo efficiente, dando la priorità alle cose più urgenti e importanti e fai una stima del tempo necessario per ciascuna. Preparami un programma semplice da seguire per riuscire a fare tutto entro [inserire orario].”

2. Trovare una soluzione ai problemi pratici

Quando si rompe qualcosa in casa, è facile farsi prendere dal panico o pensare subito di chiamare un tecnico. Ma non sempre è necessario. ChatGPT può essere un valido alleato per una prima valutazione del problema e per capire se vale la pena contattare un professionista oppure no.

Invece di improvvisarsi tecnici o passare ore su forum pieni di pareri discordanti, basta caricare una foto su ChatGPT e chiedergli un parere. Ovviamente non può sostituire un esperto, ma può aiutare a capire quali possono essere le cause prima di decidere il da farsi. Questo metodo funziona per un sacco di problemi, dagli elettrodomestici che non vanno ai parassiti delle piante, e permette di farsi un’idea più chiara prima di agire.

Ecco il prompt da dare in pasto al chatbot di OpenAI quando si ha un problema pratico: “[Descrivere brevemente il problema]. Ho allegato una foto, secondo te cos’è successo?”

3. Fare il riassunto di documenti lunghi e complessi

Quante volte sarà capitato di dover leggere un documento interminabile, magari un paper scientifico, un contratto o un report tecnico, e di perdersi tra mille dettagli senza capire cosa conta davvero? Invece di leggerlo tutto dall’inizio alla fine, si può usare ChatGPT per fare un riassunto dei punti chiave. Così si coglie l’essenziale senza appesantirsi con troppe informazioni e soprattutto senza perdere tempo.

Chiedere un TL;DR (too long; didn’t read) in punti è utilissimo per farsi un’idea generale prima di decidere se vale la pena di approfondire. E a differenza dei normali strumenti di sintesi automatica, ChatGPT può concentrarsi sugli aspetti che interessano di più.

Ecco il prompt: “Ecco un [inserire tipo di PDF/documento]. Puoi riassumere i risultati chiave in meno di 300 parole? Fornisci anche un TL;DR in cinque punti“.

4. Considerare punti di vista alternativi

Un modo incredibilmente efficace per stimolare il pensiero critico, è chiedere a ChatGPT di contraddirci. Quando siamo troppo coinvolti su un argomento, è facile non vedere i difetti del nostro ragionamento o ignorare opinioni diverse. Chiedendo al chatbot di smontare la visione mainstream (o anche la nostra tesi), possiamo far emergere rapidamente lacune nel ragionamento, contro-argomentazioni o dettagli che erano semplicemente sfuggiti.

Ecco il prompt: “Analizza la questione da un punto di vista alternativo: [inserire argomento]. Immagina che io sia pienamente d’accordo con l’opinione più diffusa e confutala in modo logico e ponderato, per aiutarmi ad avere un quadro più completo.”

5. Costruire una cassetta degli attrezzi personalizzata

A volte, quando ci poniamo un obiettivo ambizioso, la cosa più difficile è capire da dove partire, che sia cambiare lavoro, lanciare un progetto o imparare una nuova competenza. Il successo non è mai il frutto di una singola azione.

Prendiamo ad esempio, la preparazione per un colloquio di lavoro. Non si tratta solo di “ripassare” le risposte giuste. Serve un CV aggiornato e personalizzato per la posizione, una lettera di presentazione convincente, una lista di domande frequenti su cui esercitarsi, qualche dritta per migliorare il profilo LinkedIn, e magari anche dei consigli su come scrivere un messaggio di follow-up efficace dopo l’incontro.

Chiedere a ChatGPT di creare un kit completo di risorse su misura è un modo molto efficace per non tralasciare nulla di importante e arrivare preparati al meglio.

Ecco il prompt: “Sto lavorando a [inserire obiettivo o progetto]. Puoi aiutarmi a creare un kit di strumenti completo con tutte le risorse chiave di cui avrò bisogno per avere successo? Spiega anche brevemente come dovrei usare ciascuna di esse.”

ChatGPT può risolvere anche i piccoli problemi di ogni giorno

Viviamo in un’epoca in cui l’efficienza è diventata quasi un’ossessione collettiva, eppure paradossalmente ci ritroviamo sommersi da mille piccole attività che risucchiano tempo ed energie mentali. ChatGPT invece, può alleggerire il carico cognitivo quotidiano. Non parliamo di delegare decisioni cruciali o processi creativi, ma di sbarazzarsi di quelle incombenze, che sembrano banali, eppure impattano sulla nostra produttività e sul nostro benessere.

Sono proprio queste piccole zavorre quotidiane – l’email da riscrivere, l’agenda da riorganizzare, il documento da sintetizzare – che distolgono l’attenzione e prosciugano energie preziose.

Gli strumenti AI dovrebbero semplificarci la vita, aiutandoci a organizzare giornate caotiche, condensare documenti prolissi, risolvere intoppi pratici, offrire nuove punti di vista e proporre soluzioni personalizzate. Poi sta a noi trovare i prompt che rispondono meglio alle nostre specifiche necessità e integrarli con naturalezza nella routine quotidiana. In fondo, la vera libertà non sta nel fare più cose, ma nell’avere la mente sgombra per dedicarsi a ciò che davvero conta.