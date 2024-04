AI Pin di Humane in vendita a 699 dollari è ora disponibile

Humane ha annunciato la disponibilità del suo primo prodotto, l’Ai Pin, una sorta di spilla che ricorda molto il Communicator di Star Trek, pronta a “scasare” il buon vecchio smartphone. Il dispositivo indossabile, infatti, mira a sfruttare i chatbot di intelligenza artificiale per offrire un’esperienza innovativa e a portata di mano.

Come promemoria, Humane è una startup con sede nella Bay Area, fondata nel 2017 da Bethany Bongiorno e Imran Chaudhri, dopo che i due hanno lasciato Apple. Da allora l’azienda è stata finanziata per 230 milioni di dollari e si è concentrata sullo sviluppo di dispositivi AI autonomi.

Un prodotto di prima generazione promettente

L’Ai Pin si propone di cavalcare l’onda del successo delle piattaforme di AI generativa come ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google. Il sistema si basa su una serie di modelli di linguaggio (LLM), selezionando la piattaforma più adatta per ogni specifica attività. Nonostante sia ancora un dispositivo di prima generazione, con alcune limitazioni in termini di affidabilità e funzionalità, l’Ai Pin mostra già una grande attenzione ai dettagli nella sua realizzazione hardware.

La visione di Humane per l’Ai Pin è quella di offrire una nuova tecnologia in grado di superare i limiti dei dispositivi precedenti. Basato sulla voce e sempre connesso, l’Ai Pin mira ad aiutare gli utenti a ridurre il tempo trascorso davanti allo schermo del telefono, incoraggiando un’interazione più naturale con l’AI.

Bongiorno ha raccontato un episodio che ha ispirato lei e il co-fondatore verso la creazione di Ai Pin. Durante una cena, una famiglia seduta accanto a loro era completamente assorbita dai propri smartphone. Di fronte a questa scena, Bongiorno e il suo socio hanno riflettuto su come lo smartphone sia uno strumento incredibile ma con alcuni effetti collaterali negativi, da cui è nata l’idea di creare un dispositivo più smart e meno invasivo.

Un mercato in rapida evoluzione

L’Ai Pin si inserisce in un contesto di crescente interesse per i prodotti basati sull’AI generativa. Altre aziende, come Rabbit con il suo R1 e brain.ai co lo smartphone AI senza app installate, stanno esplorando questo settore in rapida espansione, mentre il mercato dei telefoni affronta alcune difficoltà.

L’Ai Pin di Humane ha un prezzo di partenza di 699 dollari, che include il dispositivo, una batteria supplementare e una custodia per la ricarica. Le diverse opzioni di colore partono da 799 dollari, mentre gli accessori vanno da 29 a 49 dollari. È richiesto un abbonamento mensile di 24 dollari, ma Humane offre tre mesi gratuiti con l’acquisto di un pin.

Mentre il settore continua a evolversi, sarà interessante vedere come questo dispositivo e altri simili plasmeranno il futuro della tecnologia indossabile.