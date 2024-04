Humane AI pin: FCC svela il processore Snapdragon e altri dettagli

Human AI pin si propone come un dispositivo indossabile innovativo che permette di utilizzare l’intelligenza artificiale generativa nel mondo reale. Agganciato sulla camicia, questo gadget è in grado di rispondere ai comandi vocali e proiettare le risposte dei chatbot su qualsiasi superficie, come il palmo della mano.

In sostanza, quando l’utente pone una domanda o impartisce un comando vocale, AI pin la elabora tramite un algoritmo di intelligenza artificiale integrato e genera una risposta testuale. Il testo della risposta viene quindi proiettato dal laser direttamente sulla mano o su altre superfici, rendendo la conversazione con l’AI molto più naturale e simile ad una interazione umana.

Il processo di certificazione della FCC

Grazie a un recente rapporto della Federal Communications Commission (FCC), è possibile avere una visione più dettagliata di ciò che si trova all’interno di Humane AI pin. Il rapporto include un teardown fotografico che rivela i componenti del dispositivo, tra cui un primo piano del processore Snapdragon utilizzato.

La FCC è responsabile della certificazione dei dispositivi che utilizzano le comunicazioni wireless, garantendo che siano conformi alle normative prima di essere rilasciati al pubblico. Durante questo processo di revisione, il prodotto viene smontato per consentire alla commissione di ispezionare i componenti interni. Una volta approvato, il dispositivo viene contrassegnato con il marchio FCC.

Il cuore di Humane AI Pin: Snapdragon 720G

Dalle foto del teardown, sembra che Humane AI pin utilizzi un processore Snapdragon 720G. Secondo Qualcomm, questo chip è in grado di eseguire l’AI on-device a basso consumo sui dispositivi mobili. Lo Snapdragon 720G è uno dei chip più piccoli disponibili in grado di gestire un carico di calcolo AI, rendendolo ideale per un dispositivo indossabile come Humane AI pin.

Nonostante ci siano ancora dubbi sul reale scopo e sull’utilità di Humane AI pin, il teardown della FCC ha confermato che il dispositivo è dotato di un chip abbastanza potente da proiettare i risultati di ChatGPT sul palmo della mano. Resta da vedere come questo gadget innovativo verrà accolto dal pubblico e quali applicazioni pratiche troverà poi effettivamente nel mondo reale.