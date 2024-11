WhatsApp, arriva la trascrizione dei messaggi vocali ricevuti

WhatsApp ha annunciato la funzione per trascrivere i messaggi vocali che si ricevono. Ed era pure ora, visto che la stessa funzione è già disponibile su iMessage dall’anno scorso.

A tutti sarà capitato di ricevere un vocale mentre si è in giro o in un posto rumoroso dove è impossibile ascoltarlo per bene. Da oggi non è più un problema! È stata introdotta una nuova funzionalità che trasforma automaticamente i messaggi vocali in testo. In questo modo, anche se non si può o non si ha voglia di ascoltare l’audio (ogni tanto succede!), si potrà comunque leggere il contenuto del messaggio.

WhatsApp lancia la trascrizione dei vocali ricevuti

WhatsApp assicura che le trascrizioni vengono generate sul proprio dispositivo e nessun altro può leggerle. Per usare la nuova funzione, basta andare nelle impostazioni, selezionare la sezione “Chat” e poi attivare “Trascrizioni dei messaggi vocali“. Da lì, si può anche scegliere la lingua per le trascrizione.

Una volta attivata la funzione, per avere la trascrizione di un vocale si dovrà tenere premuto sul messaggio e poi selezionare l’opzione “Trascrivi”. Niente paura, non trascriverà automaticamente ogni singolo messaggio!

Le trascrizioni dei vocali arriveranno in tutto il mondo nelle prossime settimane, ma al momento solo per alcune lingue. Chi ha un dispositivo Android può accedere alle trascrizioni in inglese, portoghese, spagnolo e russo. WhatsApp promette di aggiungere il supporto per altre lingue nei prossimi mesi.

La trascrizione dei vocali di WhatsApp su iOS

Per chi ha iOS 16 o superiore, le lingue supportate per la trascrizione dei vocali sono inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese, russo, turco, cinese e arabo. Con iOS 17 o superiore, si aggiungono anche danese, finlandese, malese, norvegese, olandese, svedese, ebraico e tailandese.