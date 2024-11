Intesa Sanpaolo down (18 novembre): cosa succede?

Si segnalano ancora problemi per Intesa Sanpaolo: i servizi online dell’istituto sono down. Il portale Downdetector sta registrando un picco di feedback inviati dai clienti. Come già accaduto di recente, per molti è impossibile accedere all’home banking, sia da applicazione mobile sia attraverso l’interfaccia da browser su computer.

Problemi con Intesa Sanpaolo: il down del 18 novembre

A quanto pare, i primi disservizi si sono manifestati poco prime delle ore 10:00 di oggi, lunedì 18 novembre. Da lì in poi, un incremento costante. L’autenticazione ai conti risulta impossibile. Di conseguenza non è possibile inviare pagamenti né eseguire altre operazioni.

Qui sotto uno screenshot dell’applicazione mobile che abbiamo appena catturato su uno degli smartphone in redazione. Si rimane bloccati in fase di riconoscimento, con il messaggio Attendere prego mostrato all’infinito.

L’istituto non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito all’origine dei problemi né alle tempistiche necessarie per la loro risoluzione. Aggiorneremo questo articolo con nuove informazioni non appena disponibili.

Purtroppo per i clienti, non è la prima volta che accade: è già successo in due occasioni nelle ultime settimane, l’11 novembre (esattamente una settimana fa, sempre di lunedì) e il 31 ottobre.

Aggiornamento (18/11/2024, 10.46): come sempre accade in questi casi, iniziano a comparire post sui social che lamentano il disservizio. I clienti dell’istituto non solo lamentano l’impossibilità di eseguire qualsiasi operazione (o il fatto di riuscirci con grande difficoltà), ma anche la totale assenza di comunicazioni sul problema.

Aggiornamento (18/11/2024, 11.22): i problemi persistono, sempre in fase di autenticazione, ma il volume dei feedback inviati a Downdetector è in leggera diminuzione.

Aggiornamento (18/11/2024, 11.57): ulteriore flessione per le segnalazioni, i problemi sembrano essere in fase di risoluzione, anche se non ancora per tutti.

… articolo in aggiornamento