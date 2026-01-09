AI e nudità non consensuale: l'Italia avverte X e Grok

Abbiamo definito il 2025 come l’anno in cui abbiamo normalizzato l’AI, ma arrivare nel 2026 a considerare normale spogliare le persone senza il loro consenso pare decisamente troppo. Eppure, è quanto sta accadendo sui social, dove immagini di persone (anche minori) private dei loro abiti circolano senza soluzione di continuità. Il fenomeno dei deepfake applicato ai contenuti per adulti non è certo cosa nuova, ma alcuni chatbot lo stanno rendendo particolarmente accessibile e alla portata di tutti.

Il Garante Privacy su X e deepfake

Il 2026 si è aperto con Grok in grado di lasciare qualcuno in mutande o in bikini, semplicemente chiedendoglielo. Un comportamento talmente sfacciato da sorprendere anche chi è propenso a non porre limiti all’impiego dell’intelligenza artificiale, tanto da portare alcuni paesi al rapido avvio di indagini per far luce sulla questione in tempi brevi. Ora tocca anche all’Italia, con il Garante Privacy che annuncia di aver adottato un provvedimento di avvertimento nei confronti di chi utilizza servizi di questo tipo.

Oltre alla piattaforma di xAI ed Elon Musk, sono citati anche ChatGPT (che comunque implementa protezioni più rigide) e Clothoff. Quest’ultimo, il cui nome è già di per sé una dichiarazione di intenti, è stato bloccato nel nostro paese a inizio ottobre.

Il Garante ricorda che la condivisione delle immagini incriminate può costituire reato, anche se avviene tramite applicazioni di messaggistica e non pubblicamente attraverso i social network. È poi soprattutto una grave violazione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte.

Ban di X per nudità non consensuale?

È da sottolineare che il raggio d’azione dell’intervento non si limita alla nudità non consensuale, ma chiama in causa i deepfake a 360 gradi. Cita infatti anche l’uso illecito delle voci di terze persone, non escludendo dunque quei servizi che permettono di imitare o emulare il parlato altrui.

Il focus è comunque su X e non potrebbe essere altrimenti, considerando quanto sta avvenendo a livello globale. C’è chi, come il primo ministro britannico Keir Starmer, non esclude l’ipotesi di un ban del social nel territorio. L’Italia valuta il da farsi.