Adobe lancia assistente AI che usa Photoshop al posto dell'utente

Ritocca questa immagine , Ridimensiona per i social , Cambia la palette colori Si scrive in una chat, e l’AI di Adobe apre l’app giusta, Photoshop, Premiere, Lightroom, Illustrator, ed esegue il lavoro. È Firefly AI Assistant, e secondo Adobe cambia completamente il modo in cui si svolge il lavoro creativo. È un agente AI che usa le app Creative Cloud per conto dell’utente.

Come funziona Firefly AI Assistant

L’assistente è un’interfaccia conversazionale unificata, una chat dove si descrive cosa si vuole ottenere e l’AI esegue workflow complessi e multi-step utilizzando gli strumenti specifici di Firefly, Photoshop, Premiere, Lightroom, Express e Illustrator.

Dopo l’istruzione, l’AI propone una selezione di modifiche tra cui scegliere e mostra gli strumenti o gli slider specifici per affinare il risultato. Per aggiustamenti più dettagliati, è possibile aprire il risultato nell’app Creative Cloud corrispondente e finire il progetto a mano. Il controllo resta sempre dell’utente.

L’assistente impara le preferenze dell’utente nel tempo: strumenti preferiti, workflow abituali, scelte estetiche. Si possono anche creare Creative Skills, preset personalizzati con istruzioni specifiche e coerenti, che l’assistente può eseguire. Una libreria di skill preimpostate sarà disponibile al lancio. Il concetto è simile alle Skill di Chrome per Gemini: automazioni personalizzate che si costruiscono una volta e si riusano.

Integrazione con Claude e strumenti terzi

Adobe porterà le funzionalità agentiche anche ad app AI di terze parti come Claude di Anthropic, per permettere di accedere agli strumenti Adobe fuori dalle piattaforme Firefly e Creative Cloud.

Le altre novità Firefly

L’annuncio arriva insieme a nuove funzionalità per la piattaforma Firefly. Il Firefly Video Editor si integra con Adobe Stock per accedere facilmente a filmati B-roll, con nuove funzionalità per regolazioni colore e chiarezza del dialogo parlato. Precision Flow permette di generare e confrontare varianti di immagini senza modificare i prompt. Il nuovo strumento AI Markup consente di controllare dove applicare le modifiche usando pennello, rettangolo o immagini di riferimento.

L’assistente Firefly AI sarà disponibile presto sulla piattaforma Firefly AI Studio, ma non è stata specificata alcuna data.