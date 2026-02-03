Grok: indagine per violazione della privacy in UK

L’Information Commissioner’s Office (ICO) ha avviato un’indagine nei confronti di X e xAI per verificare il rispetto della legge sulla privacy con Grok. Si tratta del secondo procedimento avviato nel Regno Unito dopo quello di Ofcom (equivalente all’italiana AGCOM). Ovviamente è prevista la collaborazione tra le due autorità. Una simile indagine è in corso sull’altra sponda del canale della Manica.

Uso di dati personali per generare deepfake

L’ICO ha avviato un’indagine per valutare se X e xAI hanno utilizzato legalmente i dati personali degli utenti e hanno implementato misure adeguate per prevenire la diffusione di deepfake usando tali dati. Da fine dicembre 2025, Grok ha generato milioni di immagini sessualizzate di persone reali, senza il loro consenso.

Le segnalazioni su Grok sollevano interrogativi profondamente inquietanti su come i dati personali delle persone siano stati utilizzati per generare immagini intime o a sfondo sessuale senza la loro conoscenza o il loro consenso, e se siano state messe in atto le necessarie misure di sicurezza per impedirlo. Perdere il controllo dei dati personali in questo modo può causare danni immediati e significativi. Questo vale in particolare quando sono coinvolti bambini.

L’autorità ricorda che le aziende AI devono rispettare la legge sulla protezione dei dati. In particolare devono garantire il trattamento dei dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, consentire l’esercizio dei diritti, mitigare i rischi per le persone (in particolare minori e vulnerabili) e fornire garanzie adeguate in caso di trattamento ad alto rischio, come la creazione o l’uso di immagini sintetiche o manipolate che coinvolgono persone reali.

In caso di violazione della legge sulla privacy, X e xAI potrebbero ricevere sanzioni fino a 17,5 milioni di sterline o il 4% delle entrate globali annuali. Ofcom ha pubblicato un aggiornamento sull’indagine che tiene conto delle misure implementate da X il 14 gennaio. L’autorità ha chiesto maggiori informazioni per valutare il rispetto degli obblighi e decidere i passi successivi.