Microsoft Designer ti trasforma in un Funko POP!

Sappiamo tutti cos’è un Funko POP!, giusto? È una action figure in stile super deformed che riproduce le fattezze di personaggi reali o di fantasia come i protagonisti delle serie TV, dei cartoni animati e così via (nel catalogo di Amazon ce ne sono a centinaia). E se vi dicessi che, facendo leva sulle potenzialità dell’IA generativa, è possibile trasformare se stessi o chiunque altro in un soprammobile da collezione?

Il prompt di Designer per diventare un Funko POP!

Come sempre, è una questione di prompt. Fornendo all’intelligenza artificiale le istruzioni giuste, in pochi secondi si ottiene il risultato voluto. Per semplificare le cose, abbiamo creato un link diretto, eccolo: bit.ly/designer-funko-pop. L’unico requisito richiesto è un account Microsoft.

Punta all’editor online della piattaforma Designer, fornendogli di default le seguenti istruzioni per generare le immagini.

Funko figure of a male, smiling, called NOME COGNOME, wearing a black henley t-shirt, a canary yellow hoodie, a black leather jacket, black ripped jeans and white adidas trainers with black stripes, shaved head and shaved beard. The Funko is displayed inside and outside a limited edition green and yellow Funko box with NOME BRAND text, allowing visibility of the figure, typography, 3D render. White background

A questo punto, è possibile modificare le indicazioni a seconda delle proprie preferenze, ad esempio inserendo nome e cognome, scegliendo i vestiti più adatti e il brand da mostrare sulla confezione.

Quando tutto è pronto, non bisogna far altro che premere il pulsante “Generate”. Pochi secondi di attesa ed ecco il risultato finale.

Il modello impiegato è DALL-E 3 di OpenAI. Per il momento, ci si deve accontentare della condivisione delle immagini ottenute, chissà che un giorno Funko non decida di rendere acquistabili le action figure personalizzate.

Per saperne di più a proposito di Designer e delle sue funzionalità di IA generativa, rimandiamo a un nostro articolo dedicato.